 До 2025 року люди і роботи працюватимуть нарівно - прогноз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2020

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До 2025 року люди і роботи працюватимуть нарівно - прогноз

Експерти WEF прогнозують, що люди і роботи до 2025 року порівну поділять між собою виконання трудових функцій. Процес змін на ринку праці прискорився через пандемію COVID-19 та спричинену нею рецесію.

Робот, задіяний у галузі сільського господарства

Робот, задіяний у галузі сільського господарства

Експерти Всесвітнього економічного форуму (WEF) прогнозують, що роботодавці до 2025 року нарівно поділять роботу між людьми і автоматизованими системами. Про це йдеться у звіті WEF "Майбутнє робочих місць 2020", опублікованому у середу, 21 жовтня. 

У звіті зазначається, що новий розподіл праці між людьми та машинами призведе до ліквідації 85 мільйонів робочих місць в 15 галузях у всьому світі. Водночас очікується поява 97 мільйонів нових ролей у секторах створення штучного інтелекту і контенту та у сфері догляду за дітьми і людьми похилого віку. Вказується, що нинішня пандемія коронавірусу і економічний спад пришвидшують відповідніі зміни на ринку праці.

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У WEF передбачають, що машини і алгоритми зосередяться на задачах пошуку і обробки інформації та даних, виконанні адміністративних функцій та деяких аспектах традиційної ручної праці. Відповідно у світі віднині скорочуватиметься кількість робочих місць, пов'язаних із обробкою даних, бухгалтерською та адміністративною діяльністю.

Люди ж здійснюватимуть управління, консультування, ухвалюватимуть рішення та здійснюватимуть процеси взаємодії. У WEF уточнили, що актуальною залишатиметься робота медсестер, працівників продуктових магазинів, поштових служб та у сфері догляду за людьми. Також наголошується, що у зв'язку з тим, що певні завдання може виконувати лише людина, нові робочі місця з'являтимуться, однак люди повинні будуть отримувати нові навички.

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У WEF наголошують, що якщо пандемія COVID-19 триватиме, то негативного впливу зазнають ще й такі галузі, як туризм і авіація. Наслідком пандемії може бути постійна, а не лише тимчасова втрата робочих місць у цих сферах, зазначили у WEF. 

Звіт підготовлений за участі 300 підприємств з усього світу, у яких загалом працює вісім мільйонів людей. 

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