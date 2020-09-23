 Діти-жертви насильства: хто їм допоможе в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.09.2020

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Політика й суспільство

Діти-жертви насильства: хто їм допоможе в Україні (відео)

За різними даними, від одного до трьох мільйонів дітей в Україні стають жертвами або свідками домашнього насильства. На тлі неефективності поліції допомогти постраждалим дітям намагається колишня поліцейська Зоя Мельник.

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Одеська правозахисниця Зоя Мельник майже щодня отримує повідомлення від дітей та їхніх батьків про різні види насильства. Чекати, поки Верховна Рада внесе зміни до Кримінального кодексу і щодо "зеленої кімнати", і щодо права дитини на того ж адвоката, експоліцейська не хоче. Адже з кожним днем очікування жертв лише більшає. Що робити? 

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Докладно

Symbolbild Grippewelle (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

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