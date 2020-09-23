Діти-жертви насильства: хто їм допоможе в Україні (відео)

Одеська правозахисниця Зоя Мельник майже щодня отримує повідомлення від дітей та їхніх батьків про різні види насильства. Чекати, поки Верховна Рада внесе зміни до Кримінального кодексу і щодо "зеленої кімнати", і щодо права дитини на того ж адвоката, експоліцейська не хоче. Адже з кожним днем очікування жертв лише більшає. Що робити?