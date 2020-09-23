Діти-жертви насильства: хто їм допоможе в Україні (відео)

За різними даними, від одного до трьох мільйонів дітей в Україні стають жертвами або свідками домашнього насильства. На тлі неефективності поліції допомогти постраждалим дітям намагається колишня поліцейська Зоя Мельник.
Одеська правозахисниця Зоя Мельник майже щодня отримує повідомлення від дітей та їхніх батьків про різні види насильства. Чекати, поки Верховна Рада внесе зміни до Кримінального кодексу і щодо "зеленої кімнати", і щодо права дитини на того ж адвоката, експоліцейська не хоче. Адже з кожним днем очікування жертв лише більшає. Що робити?
Майже кожен третій підліток в України був жертвою цькування в інтернеті, зазначається у звіті ЮНІСЕФ. Як вирішити проблему кібербулінгу, агресії та погроз в інтернеті - поради від DW.
Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Є агресія і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях.
Сексуальне насилля над дітьми - неприємна тема, яку намагаються уникати. Проте багаторічне замовчування призвело до найгучнішого скандалу за всю історії Великобританії. А в Україні це теж замовчується?