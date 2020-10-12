На півдні ФРН діти знайшли 45 кг фальшивих євромонет

У розташованій на півдні Німеччини федеральній землі Баден-Вюртемберг під час гри діти виявили у струмку цілу купу 2-єврових монет, які однак, як згодом з'ясувалося, виявилися фальшивими. Про виявлену в окрузі Гогенлоге знахідку повідомив у понеділок, 12 жовтня, батько дітей, зателефонувавши в поліцію, передає інформагенція dpa.

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Зі струмка вдалося виловити близько 45 кілограмів монет. Сукупна номінальна вартість підроблених монет - не менше 10 тисяч євро. За даними поліції, вдалося відносно швидко з'ясувати, що йдеться про підробки. Нині правоохоронці проводять слідчі дії та опитують очевидців, щоб вийти на тих, хто викинув підроблені монети в струмок, ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, лише в Німеччині щороку вилучають десятки тисяч підроблених єврокупюр.

Раніше ЗМІ також повідомляли про плани Єврокомісії видалити з обігу монети номіналом 1 і 2 євроценти.