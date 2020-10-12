 На півдні ФРН діти знайшли 45 кг фальшивих євромонет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На півдні ФРН діти знайшли 45 кг фальшивих євромонет

Номінальна вартість знайдених фальшивих грошей - не менше 10 тисяч євро. Поліція намагається знайти тих, хто міг викинути ці монети.

2-єврові монети (архівне фото)

2-єврові монети (архівне фото)

У розташованій на півдні Німеччини федеральній землі Баден-Вюртемберг під час гри діти виявили у струмку цілу купу 2-єврових монет, які однак, як згодом з'ясувалося, виявилися фальшивими. Про виявлену в окрузі Гогенлоге знахідку повідомив у понеділок, 12 жовтня, батько дітей, зателефонувавши в поліцію, передає інформагенція dpa.

Читайте також: Парадокс: у Єврозоні карбують великі обсяги монет для безготівкового світу

Зі струмка вдалося виловити близько 45 кілограмів монет. Сукупна номінальна вартість підроблених монет - не менше 10 тисяч євро. За даними поліції, вдалося відносно швидко з'ясувати, що йдеться про підробки. Нині правоохоронці проводять слідчі дії та опитують очевидців, щоб вийти на тих, хто викинув підроблені монети в струмок, ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, лише в Німеччині щороку вилучають десятки тисяч підроблених єврокупюр.

Раніше ЗМІ також повідомляли про плани Єврокомісії видалити з обігу монети номіналом 1 і 2 євроценти.

Дивитись відео 00:45

Німці відкопали безцінний скарб часів Київської Русі (16.04.2018)

DW.COM

Фальшиві євро-банкноти з України: як бути, якщо підробку виявили в Німеччині

Купуючи валюту у касах банків, українці часом не підозрюють, що замість справжніх купюр можуть отримати підробку. При цьому спроба скористатися фальшивками за кордоном може завершитися судом.  

У Німеччині в 2015 році виявили рекордну кількість фальшивих євробанкнот

У 2015 році у Німеччині вилучено 95 400 підроблених євробанкнот. Більшість підробок - купюри номіналом у 50 та 20 євро.  

Реклама

Докладно

Переговори Олександра Лукашенка із опозиціонерами в СІЗО - погляд Сергія Йолкіна

Лукашенко в СІЗО - новий формат переговорів з опозицією

Сергій Йолкін не має ілюзій щодо того, якій мові надає перевагу Олександр Лукашенко.  

Сезонні працівників на сільському господарстві у ЄС

У ЄС хочуть покращити умови для сезонних працівників

Рада ЄС рекомендувала державам Євросоюзу подбати про покращення умов працевлаштування на сезонні роботи.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  