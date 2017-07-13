You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Ділма Руссефф
Тема
Ділма Руссефф – бразильський політик, колишній президент Бразилії.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Бразилія: повернення Лули да Сілва
Бразилія: повернення Лули да Сілва
Лула да Сілва переміг на виборах президента Бразилії: що це означає для України?
Політика
31.10.2022
31 жовтня 2022 р.
У Бразилії видали ордер на арешт екс-президента
У Бразилії видали ордер на арешт екс-президента
72-річний екс-президент Бразилії має упродовж 24 годин прийти до поліції.
Політика
06.04.2018
6 квітня 2018 р.
Випробування для бразильської демократії
Випробування для бразильської демократії
Юридичні суперечки унеможливлять будь-яку конструктивну дискусію у Бразилії, вважає Френсіс Франса.
Френсіс Франса
Коментар
Політика
25.01.2018
25 січня 2018 р.
Чергові обвинувачення проти да Сілви та Руссефф
Чергові обвинувачення проти да Сілви та Руссефф
За даними генпрокурора Бразилії, два колишніх президенти країни причетні до масштабної корупції.
Політика
06.09.2017
6 вересня 2017 р.
Мішел Темер зберіг свою посаду на тлі підозр у корупції
Мішел Темер зберіг свою посаду на тлі підозр у корупції
Більшість бразильських законодавців проголосували проти усунення президента країни Мішела Темера від влади.
Політика
03.08.2017
3 серпня 2017 р.
Екс-президент Лула да Сілва, трагічний герой Бразилії
Екс-президент Лула да Сілва, трагічний герой Бразилії
Вирок екс-президентові Бразилії не перекреслить його значного політичного внеску, вважає Астрід Пранґе.
Астрід Пранґе де Олівейра
Коментар
Політика
13.07.2017
13 липня 2017 р.
Показати більше
Реклама