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Ділма Руссефф

Тема

Ділма Руссефф – бразильський політик, колишній президент Бразилії.

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Докладно

Лула да Сілва святкує перемогу

Бразилія: повернення Лули да Сілва

Бразилія: повернення Лули да Сілва

Лула да Сілва переміг на виборах президента Бразилії: що це означає для України?
Політика31 жовтня 2022 р.
Лула да Сілва має 24 години, щоб самостійно з'явитися у поліцію

У Бразилії видали ордер на арешт екс-президента

У Бразилії видали ордер на арешт екс-президента

72-річний екс-президент Бразилії має упродовж 24 годин прийти до поліції.
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Лула, якщо не сидітиме у тюрмі, має непогані шанси знову стати президентом

Випробування для бразильської демократії

Випробування для бразильської демократії

Юридичні суперечки унеможливлять будь-яку конструктивну дискусію у Бразилії, вважає Френсіс Франса.
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Френсіс Франса
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Політика25 січня 2018 р.
Луіс Інасіо Лулу да Сілва та Ділма Руссефф

Чергові обвинувачення проти да Сілви та Руссефф

Чергові обвинувачення проти да Сілви та Руссефф

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Політика6 вересня 2017 р.
Мішел Темер успішно пережив голосування щодо його усунення з посади

Мішел Темер зберіг свою посаду на тлі підозр у корупції

Мішел Темер зберіг свою посаду на тлі підозр у корупції

Більшість бразильських законодавців проголосували проти усунення президента країни Мішела Темера від влади.
Політика3 серпня 2017 р.
Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва

Екс-президент Лула да Сілва, трагічний герой Бразилії

Екс-президент Лула да Сілва, трагічний герой Бразилії

Вирок екс-президентові Бразилії не перекреслить його значного політичного внеску, вважає Астрід Пранґе.
Астрід Пранґе де Олівейра
Астрід Пранґе де Олівейра
Коментар
Політика13 липня 2017 р.
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