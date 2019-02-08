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Дітер Косслік

Дітер Косслік - німецький культурний діяч, колишній директор кінофестивалю "Берлінале". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дітер Косслік".

З 2001 року по 2019 рік Дітер Косслік був директором Міжнародного кінофестивалю в Берліні, відомого також як "Берлінале". Раніше Косслік, серед іншого, був віцепрезидентом Європейської кіноакадемії (EFA), яка щорічно присуджує Європейську кінопремію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Берлінале-2019: Фільм про Голодомор у конкурсі й інше, що потрібно знати про кінофестиваль

Берлінале-2019: Фільм про Голодомор у конкурсі й інше, що потрібно знати про кінофестиваль 08.02.2019

7 лютого розпочався 69-й Берлінський кінофестифаль. Він стане прощальним для багаторічного директора Дітера Коссліка. Що ще треба знати про цьогорічне "Берлінале" - в матеріалі DW.
Берлінале-2018: головні фільми фестивалю (фотогалерея)

Берлінале-2018: головні фільми фестивалю (фотогалерея) 15.02.2018

15 лютого відкривається 68-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Які стрічки на ньому покажуть, хто обиратиме переможця, які фільми представить Україна - у фотогалереї DW.
Берлінале-2018: головні фільми фестивалю

Берлінале-2018: головні фільми фестивалю 15.02.2018

15 лютого відкривається 68-й Берлінський міжнародний кінофестиваль. Які стрічки на ньому покажуть, хто обиратиме переможця, які фільми представить Україна - у фотогалереї DW.
Коментар: Берлінале стогне під тягарем політичної відповідальності

Коментар: "Берлінале" стогне під тягарем політичної відповідальності 15.02.2018

Найбільшому кінофестивалю Німеччини нелегко. На "Берлінале" мають демонструвати не лише хороші фільми, а й бути відповідальними за політичні та суспільні меседжі. Це і благословення, і прокляття, вважає Йохен Кюртен.
Що потрібно знати про 66-й Берлінале

Що потрібно знати про 66-й "Берлінале" 11.02.2016

Чого очікувати від цьогорічного Берлінського міжнародного кінофестивалю, який стартує 11 лютого?
Дітер Косслік: Берлінале - це завжди також весело!

Дітер Косслік: "Берлінале" - це завжди також весело! 08.02.2016

За кілька днів стартує 66-ий Міжнародний кінофестиваль у Берліні. Чому радіє і через що хвилюється директор "Берлінале" Дітер Косслік?
Берлінале у 64-й раз - фестиваль обіцяє бути цікавим

"Берлінале" у 64-й раз - фестиваль обіцяє бути цікавим 06.02.2014

Канни - розкішніші, Венеція - тепліша. Але попри це, свято кіно на "Берлінале" теж не обділене увагою. Цього разу у програмі не бракує цікавих і суперечливих стрічок.
Віра, надія і любов на Берлінському кінофестивалі

Віра, надія і любов на Берлінському кінофестивалі 14.02.2013

Важкі психологічні драми, про складне життя в провінції і з пригніченими головними героями – такі стрічки привезли режисери на конкурсну програму 63-го Берлінале.
Камера! Мотор! Берлінале!

Камера! Мотор! Берлінале! 09.02.2012

У німецькій столиці стартував Берлінале. Він належить до топ-трійки європейських кінофестивалів поряд із Каннським і Венеціанським. Цього року тут показують майже 400 фільмів.
Кіно і криза

Кіно і криза 21.02.2010

Від економічної і фінансової кризи виграє кіно. Принаймні німецьке. Про це свідчить програма цьогорічного Берлінале, а також успіх німецьких фільмів у світі.
Золотий ведмідь дістався «Меду»

Золотий ведмідь дістався «Меду» 21.02.2010

Фільм турецького режисера Семіха Капланоглу «Bal» («Мед») отримав найвищу нагороду Берлінале – Золотого ведмедя. Роман Поланські завоював Срібного ведмедя. Одразу дві нагороди отримали російські кінематографісти.
Горбачов та ДіКапріо – зірки «Cinema for Peace»

Горбачов та ДіКапріо – зірки «Cinema for Peace» 16.02.2010

Благодійний вечір «Cinema for Peace» («Кіно заради миру») під час кінофестивалю Берлінале традиційно привертає значну увагу публіки. Головними героями цьогорічного заходу стали Михайло Горбачов та Леонардо ДіКапріо.
Вони роздаватимуть Ведмедів

Вони роздаватимуть Ведмедів 06.02.2010

Визначити переможців «Берлінале» – непроста й відповідальна місія, покладена на членів міжнародного журі. Тому вкрай важливо правильно його укомплектувати. Кому випала ця честь цього року?
Директор Берлінале сказав: «Україна – де це?»

Директор Берлінале сказав: «Україна – де це?» 21.03.2009

У Німеччині, в Кельні, проходить перший фестиваль українського кіно. Андрій Халпахчі та інші гості з Києва про нові фільми, «мовне питання» і необхідність доводити, що «українці – повноцінна нація».
The International – «справжня бомба на відкритті»

The International – «справжня бомба на відкритті» 06.02.2009

Торік - виступ «Роллінг Стоунз», нині - світова прем’єра трилера The International на суперактуальну тему. Нічого не скажеш, директор Berlinale Дітер Косслік уміє привернути увагу публіки до свого дітища.
Інтерв’ю: директор Берлінале про тенденції кінофестивалю

Інтерв’ю: директор Берлінале про тенденції кінофестивалю 02.02.2009

Від 5 до 15 лютого за Золотого й Срібного Ведмедів змагатиметься 18 фільмів. Загалом покажуть 390 стрічок. Про тенденції цьогорічного Берлінського кінофестивалю «Німецькій хвилі» розповів його директор Дітер Косслік.
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