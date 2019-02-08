Дітер Косслік - німецький культурний діяч, колишній директор кінофестивалю "Берлінале". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дітер Косслік".

З 2001 року по 2019 рік Дітер Косслік був директором Міжнародного кінофестивалю в Берліні, відомого також як "Берлінале". Раніше Косслік, серед іншого, був віцепрезидентом Європейської кіноакадемії (EFA), яка щорічно присуджує Європейську кінопремію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.