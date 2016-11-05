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Діярбакир

Тема

Діярбакир - місто на південному сході Туреччини.

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Докладно

Iran Erdbeben

Потужний землетрус на кордоні Ірану з Іраком, є загиблі

Потужний землетрус на кордоні Ірану з Іраком, є загиблі

Піздземні поштовхи були відчутні в Ірані, Іракському Курдистані та навіть в Туреччині.
Катастрофи12 листопада 2017 р.
Виборча дільниця у Діярбакирі для голосування на референдумі в Туреччині

Сутичка під час референдуму в Туреччині: двоє загиблих

Сутичка під час референдуму в Туреччині: двоє загиблих

Імовірною причиною називають розбіжності у політичних поглядах.
Політика16 квітня 2017 р.
external

Курди проти референдуму Ердогана: боротьба за право голосу (13.04.2017)

Курди проти референдуму Ердогана: боротьба за право голосу (13.04.2017)

Активісти міста Діярбакир, неофіційної столиці турецького Курдистану, виступають проти референдуму, ініційованого турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Курди борються за кожний голос. Однак ця боротьба – не з легких. Чимало курдських активістів – за ґратами.
Політика13 квітня 2017 р.02:19 хв.
Діярбакир

AI вимагає від Анкари гарантувати повернення вигнаним курдам

AI вимагає від Анкари гарантувати повернення вигнаним курдам

У Amnesty International заявляють, що Анкара має забезпечити курдським сім'ям повернення до Діярбакиру.
Політика6 грудня 2016 р.
Хатідже Камер

У Туреччині затримали журналісток найбільших західних ЗМІ

У Туреччині затримали журналісток найбільших західних ЗМІ

Турецька влада заарештувала двох журналісток, які висвітлювали ситуацію в курдських регіонах країни для західних медіа.
Політика27 листопада 2016 р.
Irak Islamischer Staat Propagandafoto

ІД взяла на себе відповідальність за вибух у Діярбакирі

ІД взяла на себе відповідальність за вибух у Діярбакирі

Анкара вже встигла покласти відповідальність за теракт на "Робітничу партію Курдистану".
Політика5 листопада 2016 р.