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Діярбакир
Тема
Діярбакир - місто на південному сході Туреччини.
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Докладно
Потужний землетрус на кордоні Ірану з Іраком, є загиблі
Потужний землетрус на кордоні Ірану з Іраком, є загиблі
Піздземні поштовхи були відчутні в Ірані, Іракському Курдистані та навіть в Туреччині.
Катастрофи
12.11.2017
12 листопада 2017 р.
Сутичка під час референдуму в Туреччині: двоє загиблих
Сутичка під час референдуму в Туреччині: двоє загиблих
Імовірною причиною називають розбіжності у політичних поглядах.
Політика
16.04.2017
16 квітня 2017 р.
Курди проти референдуму Ердогана: боротьба за право голосу (13.04.2017)
Курди проти референдуму Ердогана: боротьба за право голосу (13.04.2017)
Активісти міста Діярбакир, неофіційної столиці турецького Курдистану, виступають проти референдуму, ініційованого турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Курди борються за кожний голос. Однак ця боротьба – не з легких. Чимало курдських активістів – за ґратами.
Політика
13.04.2017
13 квітня 2017 р.
02:19 хв.
AI вимагає від Анкари гарантувати повернення вигнаним курдам
AI вимагає від Анкари гарантувати повернення вигнаним курдам
У Amnesty International заявляють, що Анкара має забезпечити курдським сім'ям повернення до Діярбакиру.
Політика
06.12.2016
6 грудня 2016 р.
У Туреччині затримали журналісток найбільших західних ЗМІ
У Туреччині затримали журналісток найбільших західних ЗМІ
Турецька влада заарештувала двох журналісток, які висвітлювали ситуацію в курдських регіонах країни для західних медіа.
Політика
27.11.2016
27 листопада 2016 р.
ІД взяла на себе відповідальність за вибух у Діярбакирі
ІД взяла на себе відповідальність за вибух у Діярбакирі
Анкара вже встигла покласти відповідальність за теракт на "Робітничу партію Курдистану".
Політика
05.11.2016
5 листопада 2016 р.
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