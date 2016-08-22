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Девід Боуї
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Девід Боуї", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Рік після смерті Боуї: Чому музика житиме далі й у 2017-му
Рік після смерті Боуї: Чому музика житиме далі й у 2017-му
Щоразу, коли помирає поп-зірка, новини поширюються як лісова пожежа.
Культура
10.01.2017
10 січня 2017 р.
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році (фотогалерея)
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році (фотогалерея)
2016 року перестали битися серця багатьох великих митців. Сумний підсумок у фотодобірці DW.
Культура
29.12.2016
29 грудня 2016 р.
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році
Джордж Майкл, Леонард Коен, Прінс, Соня Рікель, Умберто Еко... 2016 року чимало митців полишили цей світ.
Культура
29.12.2016
29 грудня 2016 р.
12 фото
Ажіотаж довкола мистецької колекції Девіда Боуї (11.11.2016)
Ажіотаж довкола мистецької колекції Девіда Боуї (11.11.2016)
Розпродаж мистецької колекції легендарного британського співака Девіда Боуї на аукціоні Sotheby's йде "на ура". Лише у перший день торгів сума виручки вдвічі перевищила очікування.
Культура
11.11.2016
11 листопада 2016 р.
00:45 хв.
У Берліні на будинку, де жив Девід Боуї, встановили пам'ятну дошку (22.08.2016)
У Берліні на будинку, де жив Девід Боуї, встановили пам'ятну дошку (22.08.2016)
Британський співак Девід Боуї лише два роки прожив у Берліні, однак створив тут три свої знамениті альбоми, так звану "Берлінську трилогію".
Культура
22.08.2016
22 серпня 2016 р.
00:24 хв.
Берлін увічнив Боуї у порцеляні
Берлін увічнив Боуї у порцеляні
У Голлівуді - Алея зірок, у Берліні - пам'ятні дошки. Відтепер така є і в Девіда Боуї, який помер 10 січня 2016 року.
Культура
22.08.2016
22 серпня 2016 р.
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