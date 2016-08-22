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Девід Боуї

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Девід Боуї", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

David Bowie Portrait

Рік після смерті Боуї: Чому музика житиме далі й у 2017-му

Рік після смерті Боуї: Чому музика житиме далі й у 2017-му

Щоразу, коли помирає поп-зірка, новини поширюються як лісова пожежа.
Культура10 січня 2017 р.
Керрі Фішер

Зірки, які назавжди згасли у 2016 році (фотогалерея)

Зірки, які назавжди згасли у 2016 році (фотогалерея)

2016 року перестали битися серця багатьох великих митців. Сумний підсумок у фотодобірці DW.
Культура29 грудня 2016 р.
Деббі Рейнольдс

Зірки, які назавжди згасли у 2016 році

Зірки, які назавжди згасли у 2016 році

Джордж Майкл, Леонард Коен, Прінс, Соня Рікель, Умберто Еко... 2016 року чимало митців полишили цей світ.
Культура29 грудня 2016 р.12 фото
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Ажіотаж довкола мистецької колекції Девіда Боуї (11.11.2016)

Ажіотаж довкола мистецької колекції Девіда Боуї (11.11.2016)

Розпродаж мистецької колекції легендарного британського співака Девіда Боуї на аукціоні Sotheby's йде "на ура". Лише у перший день торгів сума виручки вдвічі перевищила очікування.
Культура11 листопада 2016 р.00:45 хв.
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У Берліні на будинку, де жив Девід Боуї, встановили пам'ятну дошку (22.08.2016)

У Берліні на будинку, де жив Девід Боуї, встановили пам'ятну дошку (22.08.2016)

Британський співак Девід Боуї лише два роки прожив у Берліні, однак створив тут три свої знамениті альбоми, так звану "Берлінську трилогію".
Культура22 серпня 2016 р.00:24 хв.
Відкриття меморіальної дошки Боуї

Берлін увічнив Боуї у порцеляні

Берлін увічнив Боуї у порцеляні

У Голлівуді - Алея зірок, у Берліні - пам'ятні дошки. Відтепер така є і в Девіда Боуї, який помер 10 січня 2016 року.
Культура22 серпня 2016 р.
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