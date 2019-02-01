Deutsche Bank та Commerzbank ведуть переговори про можливе злиття

Провідні німецькі банки Deutsche Bank та Commerzbank проводять переговори щодо можливого злиття. Про це повідомили обидві фінансові установи в неділю, 17 березня.

Зокрема, правління Deutsche Bank "ухвалило рішення перевірити стратегічні опції", йдеться в повідомленні банку. Ця перевірка опцій має визначити, чи посилять вони прибутковість та перспективи зростання банку. Фінансова установа вказала при цьому на відсутність гарантій, що це призведе до якоїсь транзакції.

Голова правління Deutsche Bank Крістіан Зевінґ (Christian Sewing) у повідомленні для співробітників банку наголосив на тому, що питання злиття в жодному разі не є вирішеним. У свою чергу, Commerzbank повідомив про "переговори щодо можливого майбутнього злиття, результат яких не є визначеним", цитує агентство dpa. Обсяг активів Commerzbank становить 462 мільярди євро.

Deutsche Bank є найбільшим комерційним банком ФРН з обсягом активів 1348 мільярди євро станом на кінець 2018 року. Минулий рік він закінчив із чистим прибутком в 341 мільйон євро, тоді як роком раніше було зафіксовано збитки в розмірі 735 мільйонів євро. 2018-й - перший прибутковий рік банку з 2014-го.

В останні роки Deutsche Bank переживав скрутні часи - банк опинився в центрі багатьох скандалів, на нього були накладено чималі штрафи, передусім у США.