 Deutsche Bank та Commerzbank ведуть переговори про можливе злиття | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.03.2019

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Економіка

Deutsche Bank та Commerzbank ведуть переговори про можливе злиття

Німецькі банки Deutsche Bank та Commerzbank розпочали переговори про злиття, повідомили обидві фінансові установи. У банках при цьому наголосили, що факт переговорів не означає автоматично рішення про злиття.

Deutsche Bank та Commerzbank

Штаб-квартири Deutsche Bank (ліворуч) та Commerzbank у Франкфурті-на-Майні

Провідні німецькі банки Deutsche Bank та Commerzbank проводять переговори щодо можливого злиття. Про це повідомили обидві фінансові установи в неділю, 17 березня.

Зокрема, правління Deutsche Bank "ухвалило рішення перевірити стратегічні опції", йдеться в повідомленні банку. Ця перевірка опцій має визначити, чи посилять вони прибутковість та перспективи зростання банку. Фінансова установа вказала при цьому на відсутність гарантій, що це призведе до якоїсь транзакції.

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Федеральна прокуратура та поліція обшуковують офіси Deutsche Bank через підозри у причетності банку до відмивання коштів. Слідство посилається на так звані "панамські документи" та "офшорні витоки". (29.11.2018)

Найбільший німецький банк має сплатити штраф 425 мільйонів доларів. Про це банк домовився з відповідними органами у США у справі скандалу з відмиванням грошей. (31.01.2017)

Голова правління Deutsche Bank Крістіан Зевінґ (Christian Sewing) у повідомленні для співробітників банку наголосив на тому, що питання злиття в жодному разі не є вирішеним. У свою чергу, Commerzbank повідомив про "переговори щодо можливого майбутнього злиття, результат яких не є визначеним", цитує агентство dpa. Обсяг активів Commerzbank становить 462 мільярди євро.

Deutsche Bank є найбільшим комерційним банком ФРН з обсягом активів 1348 мільярди євро станом на кінець 2018 року. Минулий рік він закінчив із чистим прибутком в 341 мільйон євро, тоді як роком раніше було зафіксовано збитки в розмірі 735 мільйонів євро. 2018-й - перший прибутковий рік банку з 2014-го.

В останні роки Deutsche Bank переживав скрутні часи - банк опинився в центрі багатьох скандалів, на нього були накладено чималі штрафи, передусім у США. 

  • Білл МакДермотт, голова правління SAP

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Американський легіонер

    Керівник найбільшого не лише в Німеччині, а й у Європі виробника програмного забезпечення - SAP - заробив торік 12,9 мільйона євро, підрахували експерти Німецького об'єднання із захисту прав акціонерів. Білл МакДермотт народився в Нью-Йорку, зростав у простих умовах. Кажуть, що навчання в коледжі він профінансував за допомогою власної крамнички з делікатесами, яку заснував ще, будучи школярем.

  • Дітер Цетше з Daimler, Гаральд Крюґер з BMW та Маттіас Мюллер з VW під час автосаміту в Мюнхені, 2016

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Авто-трійця

    Схоже, "дизельний скандал" не надто позначився на доходах топ-менеджерів найбільших авто-концернів Німеччини. Керівник Volkswagen Маттіас Мюллер - другий за рівнем заробітків топ-менеджер Німеччини - 10 мільйонів євро за 2017 рік. Гаральд Крюґер з BMW заробив понад 8 мільйонів, а Дітер Цетше з Daimler - 7,8 мільйона.

  • Джо Кезер, голова правління Siemens

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Володар турбін

    Майже 7 мільйонів євро становила зарплата голови правління компанії Siemens Джо Кезер у 2017 році. Свою долю з Siemens він пов'язав відразу після того, як 1980 року у Реґенсбурзі отримав диплом фахівця з бізнес адміністрування. Кезер виконував різні адміністративні завдання на Siemens і, як бачимо, дослужився до найвищої посади. Головою правління Siemens він став 2013 року.

  • Голова правління Bayer AG Вернер Бауманн

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Король аспірину

    Річний дохід голови правління Bayer - 6,4 мільйона євро. Вернер Бауманн прийшов до фармаконцерну у 1988 році - як фахівець із податків і бухгалтерії. А в 2016 очолив його. Саме під керівництвом Бауманна німецький Bayer поглинув американську агрохімічну компанію Monsanto.

  • Голова правління Adidas Каспер Рорстед

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Цифровий революціонер

    Каспер Рорстед отримав у 2017 році в Adidas 6,4 мільйона. Цей данець вважається вкрай талановитим менеджером. Коли в 2016 році стало відомо про його перехід до Adidas, курс акцій цієї компанії відразу злетів, натомість акції Henkel, яку Рорстед полишив, тоді тимчасово просіли. На Adidas він відразу заявив: "Сайт - найважливіша для нас крамниця в світі", і розпочав цифрову революцію в компанії.

  • Frank Appel Deutsche Post DHL Jahresbericht (Reuters)

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Головний поштар Німеччини

    5,7 мільйона євро заробив у 2017 році голова правління Deutsche Post DHL Франк Аппель. Газета Die Welt поцікавилась, чи не заважає йому те, що він заробляє значно більше, ніж його працівники. На що той зауважив, що отримує багато критичних запитань від працівників, але рідко про свою зарплату: працівників більше цікавить стабільне місце роботи, якісний менеджмент та життєва перспектива.

  • Голова правління Deutsche Telekom Тімотеус Гьоттґес

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Людина майбутнього

    Трохи не дотягнув до 5 мільйонів євро заробіток шефа найбільшої телекомунікаційної компанії Німеччини - Deutsche Telekom. Тімотеус Гьоттґес є адептом "цифрового оптимізму": він закликає підприємства сміливіше відкриватися новітнім технологіям, частіше проводити оптимізацію. А тих, хто боїться майбутнього, Гьоттґес називає "втраченими".

  • Гендиректор Lufthansa Карстен Шпор

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    П'ятизірковий керівник

    Голова найбільшого авіаперевізника Німеччини Lufthansa Карстен Шпор за 2017 рік заробив 4,5 мільйона євро. Саме під його керівництвом Lufthansa першою в Європі отримала п'ятизіковий рейтинг Skytrax - це найвища відзнака для повітряних компаній.

    Автор: Ганна Бєднова


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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі. (17.12.2018)  

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Deutsche Bank та Commerzbank

Deutsche Bank та Commerzbank ведуть переговори про злиття

Німецькі банки Deutsche Bank та Commerzbank ведуть переговори про злиття, повідомили обидві фінансові інституції.  

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