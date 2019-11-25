 Deutsche Bahn посперечалась з Гретою Тунберг через переповнені потяги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2019

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Новини

Deutsche Bahn посперечалась з Гретою Тунберг через переповнені потяги

Шведська екоактивістка повідомила, що їде додому, сидячи на підлозі в тамбурі німецького переповненого поїзда. Німецька залізниця закинула їй недостовірність інформації.

Грета Тунберг

Грета Тунберг

Німецька залізниця Deutsche Bahn (DB) відреагувала на повідомлення відомої шведської екоактивістки Грети Тунберг про переповнені потяги. "Подорожую по Німеччині в переповнених поїздах. Нарешті я їду додому!" - написала вона у неділю, 15 грудня, повертаючись з міжнародної конференції ООН з питань змін клімату (COP25) в Мадриді.

Компанія Deutsche Bahn, своєю чергою, подякувала Греті за підтримку в боротьбі зі зміною клімату та вибір швидкісного потягу. "Було б добре, якби ти також повідомила про те, якою доброзичливою та компетентною була наша команда, яка обслуговувала тебе на твоєму місці в першому класі", - наголосила при цьому залізниця.

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Учасники кліматичної конференції ООН у Мадриді не досягли прориву щодо політики захисту клімату. Водночас понад 200 країн погодилися щодо необхідності збільшити зусилля щодо захисту клімату. (15.12.2019)

Не дочекавшись від учасників кліматичної конференції в Мадриді прориву щодо політики захисту клімату, розчарована Грета Тунберг поїхала додому. Вона скористалася потягами Deutsche Bahn на шляху до Швеції. (15.12.2019)

Після цього Тунберг пояснила, що подорожувала декількома різними потягами. "Наш потяг з Базеля був скасований. Тому ми сиділи на підлозі в двох різних поїздах. Після Геттінгена у мене було місце. Звичайно, це не проблема, і я ніколи не стверджувала зворотного", - написала екоактивістка і додала, що переповнені потяги є добрим знаком, який вказує на те, що попит на поїздки залізницею є високим.

Грета Тунберг принципово не подорожує літаками через високі показники шкідливих викидів, котрі виділяє цей вид транспорту. У серпні вона перетнула Атлантичний океан на яхті, щоб взяти участь в саміті ООН з питань клімату. Потім Грета Тунберг подорожувала Північною Америкою, беручи участь в протестах на захист клімату в різних штатах.

Згодом вона планувала вирушити до Чилі на міжнародну конференцію, однак її перенесли до Іспанії через масові антиурядові протести. Тому Греті довелося знову перетнути Атлантику на вітрильному судні.

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