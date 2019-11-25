Deutsche Bahn посперечалась з Гретою Тунберг через переповнені потяги

Німецька залізниця Deutsche Bahn (DB) відреагувала на повідомлення відомої шведської екоактивістки Грети Тунберг про переповнені потяги. "Подорожую по Німеччині в переповнених поїздах. Нарешті я їду додому!" - написала вона у неділю, 15 грудня, повертаючись з міжнародної конференції ООН з питань змін клімату (COP25) в Мадриді.

Компанія Deutsche Bahn, своєю чергою, подякувала Греті за підтримку в боротьбі зі зміною клімату та вибір швидкісного потягу. "Було б добре, якби ти також повідомила про те, якою доброзичливою та компетентною була наша команда, яка обслуговувала тебе на твоєму місці в першому класі", - наголосила при цьому залізниця.

Після цього Тунберг пояснила, що подорожувала декількома різними потягами. "Наш потяг з Базеля був скасований. Тому ми сиділи на підлозі в двох різних поїздах. Після Геттінгена у мене було місце. Звичайно, це не проблема, і я ніколи не стверджувала зворотного", - написала екоактивістка і додала, що переповнені потяги є добрим знаком, який вказує на те, що попит на поїздки залізницею є високим.

Грета Тунберг принципово не подорожує літаками через високі показники шкідливих викидів, котрі виділяє цей вид транспорту. У серпні вона перетнула Атлантичний океан на яхті, щоб взяти участь в саміті ООН з питань клімату. Потім Грета Тунберг подорожувала Північною Америкою, беручи участь в протестах на захист клімату в різних штатах.

Згодом вона планувала вирушити до Чилі на міжнародну конференцію, однак її перенесли до Іспанії через масові антиурядові протести. Тому Греті довелося знову перетнути Атлантику на вітрильному судні.