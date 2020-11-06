 Державна підтримка великих інвесторів: в Україні ухвалили закон про ″інвестнянь″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Державна підтримка великих інвесторів: в Україні ухвалили закон про "інвестнянь"

Україна надаватиме низку пільг проєктам з сумою інвестицій від 20 мільйонів євро. На "інвестнянь" не можуть претендувати компанії з 10 відсотками акцій, що належать резидентам Росії, та компанії, зареєстровані у РФ.

В Україні держава підтримуватиме великих закордонних інвесторів

Верховна Рада України у четвер, 17 грудня, ухвалила закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", поданий президентом Володимиром Зеленським. 

Законом визначено організаційні, правові та фінансові засади підтримки з боку уряду інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Його метою, як зазначається на сайті парламенту, є залучення в Україну значних інвестицій, створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України.

Законом виокремлено новий вид інвестора - інвестора зі значними інвестиціями, а також визначено "інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями", передбачено низку пільг для таких інвесторів і визначено форми надання їм підтримки з боку України.

При цьому підтримка може надаватись у формі податкових пільг, надання прав на користування земельними ділянками зі втсановленням орендної плати за спеціальними умовами, забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури тощо. Зазначається, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30 відсотків від суми інвестицій у проєкт.

Читайте також:  Спеціальні економічні зони Львівщини дедалі менше цікавлять інвестора

Також законом закріплюється статус державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується урядом на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Через цю норму ухвалений нормативний акт ще називають "законом про "інвестнянь".

Вимоги до проєктів

Згідно з законом, інвестиційним проєктом зі значними інвестиціями є той, інвестиції в який становлять щонайменше 20 мільйонів євро і який реалізується в Україні у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту. Завдяки проєкту має забезпечуватись створення щонайменше 80 робочих місць із середньою зарплатою працівників не менш як на 15 відсотків вищою за середню зарплату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році. Строк реалізації проєкту не має перевищувати п'ять років.

На "інвестнянь" не можуть претендувати компанії, які не розкрили інформацію про кінцевого власника або у яких понад 50 відсотків акцій належать офшорним компаніям. Також закон не поширюватиметься на компанії з понад 10 відсотками акцій, які належать резидентам Росії, та компанії, зареєстровані в РФ.

Раніше в інтерв'ю DW глава Німецько-Української промислово-торговельної палати Александер Маркус заявляв, що інвесторам не потрібні "няні від Зеленського".

Дивитись відео 04:30

"Новий Донбас" від Зеленського: які ризики і чого бракує плану реінтеграції (21.10.2020)

Аудіо й відео до теми

Наймолодший голова ОТГ в Україні про децентралізацію, проблеми і дороги (24.11.2020)   

Також за темою

Ukraine Ministerpräsident Denys Schmyhal

"Фантастичний потенціал": Шмигаль розповів, де взяти сотні мільярдів доларів ВВП 06.11.2020

За словами Дениса Шмигаля, розробка родовищ корисних копалин і ринок землі можуть принести сотні мільярдів доларів до ВВП України у найближчі 10 років.

Ukraine Kiew Coronavirus

Коронавірус і економіка: чи здатна Україна пережити карантин 03.04.2020

Уряд очікує, що жорсткий карантин через коронавірус триватиме в Україні до кінця травня. Чи здатна економіка країни витримати тривалі обмеження проти пандемії COVID-19?

Ukraine | Rücktritt Ministerpräsident Alexej Gontscharuk

Німецький експерт про уряд Гончарука: Економіка розвивається правильно 17.01.2020

В Україні спекулюють про відставку уряду Олексія Гончарука. Натомість за перші чотири місяці роботи він досяг величезних успіхів, каже експерт Німецької консультативної групи в Україні Роберт Кірхнер.

Реклама

Докладно

Вакцина від COVID-19

Вакцина від коронавірусу в ЄС - подарунок на Різдво?

21 грудня очікується схвалення застосування в ЄС вакцини від BioNTech та Pfizer.  

Логотипи AUDI, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz та Porsche

Коронавірус: в ЄС суттєво скоротився продаж автомобілів

Від початку 2020 року попит на автомобілі в країнах ЄС зменшився на 25,5 відсотка у порівнянні з минулом роком.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  