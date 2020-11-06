Державна підтримка великих інвесторів: в Україні ухвалили закон про "інвестнянь"

Верховна Рада України у четвер, 17 грудня, ухвалила закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", поданий президентом Володимиром Зеленським.

Законом визначено організаційні, правові та фінансові засади підтримки з боку уряду інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Його метою, як зазначається на сайті парламенту, є залучення в Україну значних інвестицій, створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України.

Законом виокремлено новий вид інвестора - інвестора зі значними інвестиціями, а також визначено "інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями", передбачено низку пільг для таких інвесторів і визначено форми надання їм підтримки з боку України.

При цьому підтримка може надаватись у формі податкових пільг, надання прав на користування земельними ділянками зі втсановленням орендної плати за спеціальними умовами, забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури тощо. Зазначається, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30 відсотків від суми інвестицій у проєкт.

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Також законом закріплюється статус державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується урядом на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Через цю норму ухвалений нормативний акт ще називають "законом про "інвестнянь".

Вимоги до проєктів

Згідно з законом, інвестиційним проєктом зі значними інвестиціями є той, інвестиції в який становлять щонайменше 20 мільйонів євро і який реалізується в Україні у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту. Завдяки проєкту має забезпечуватись створення щонайменше 80 робочих місць із середньою зарплатою працівників не менш як на 15 відсотків вищою за середню зарплату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році. Строк реалізації проєкту не має перевищувати п'ять років.

На "інвестнянь" не можуть претендувати компанії, які не розкрили інформацію про кінцевого власника або у яких понад 50 відсотків акцій належать офшорним компаніям. Також закон не поширюватиметься на компанії з понад 10 відсотками акцій, які належать резидентам Росії, та компанії, зареєстровані в РФ.

Раніше в інтерв'ю DW глава Німецько-Української промислово-торговельної палати Александер Маркус заявляв, що інвесторам не потрібні "няні від Зеленського".