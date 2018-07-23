 Der Spiegel: Російські хакери атакували німецькі суспільні ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Der Spiegel: Російські хакери атакували німецькі суспільні ЗМІ

Німецькі суспільно-правові ЗМІ ZDF і WDR зазнали кібератак на початку червня. Напади здійснили російські хакери з групи Sandworm, повідомило видання Der Spiegel.

Телеканал ZDF і телерадіокомпанія WDR стали мішенями нападів російських хакерів Sandworm, повідомив Der Spiegel

Німецький телеканал ZDF і телерадіокомпанія WDR стали мішенями кібератак російських хакерів. Комп'ютерні мережі обох суспільно-правових мовників атакувало на початку червня російське угруповання Sandworm. Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє журнал Der Spiegel. Витяги з матеріалу видання у п'ятницю, 27 липня, опублікували AFP та Deutschlandfunk. Повна версія статті Der Spiegel вийде друком 28 липня.  

У ZDF підтвердили, що кібератака відбулася. Там зазначили, що напад зачепив менше ніж десять комп'ютерів. Витоку даних не сталося, повідомляє Der Spiegel. У WDR відмовилися коментувати інцидент.

За даними видання, федеральна прокуратура Німеччини доручить розслідувати ці кібернапади управлінню кримінальної поліції федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

Кілька тижнів тому Федеральне відомство з охорони конституції у своїй доповіді повідомило про хвилю кібернападів на німецькі медіакомпанії та організацію, яка займається дослідженнями щодо хімічної зброї у серпні 2017 та червні 2018 року.

DW.COM

Кіберзлочинці намагалися проникнути в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників. Перші ознаки атаки з'явилися улітку 2017 року. Спецслужба ФРН підозрює російських хакерів. (20.06.2018)

Хакери інфікували сотні тисяч роутерів в усьому світі за допомогою вірусу VPNFilter, повідомило Федеральне бюро розслідувань. Шкідливе ПЗ збирає дані користувачів та може керувати їхніми пристроями. (25.05.2018)

За даними спецслужби, атаки могло організувати угруповання Sandworm. Його вважають технічно висококваліфікованим і вкрай агресивним. Sandworm діє щонайменше з 2013 року. Це угруповання відоме, серед іншого, нападами на різні цілі в Україні, зокрема в енергетичному секторі.

Також за темою

Deutschland Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen

Німецька спецслужба: Росія може втрутитися у вибори до Бундестагу 27.08.2017

Глава відомства з охорони конституції Німеччини Ганс-Ґеорґ Маасен попереджає, що Росія має можливості для дезінформації під час виборів до Бундестагу.

Symbolbild Cyberattacke Bundestag

Der Spiegel: Секретні документи Бундестагу надали Wikileaks не хакери з Росії 17.12.2016

Секретні файли потрапили до Wikileaks від невідомого співробітника Бундестагу, повідомляє німецьке видання Der Spiegel. Раніше німецькі ЗМІ писали про причетність до витоку інформації російських хакерів.

BND Siegel Logo Bundesnachrichtendienstes

Німецькі спецслужби: Росія прагне зіпсувати європейсько-американські відносини - Spiegel 14.01.2017

Росія намагається посіяти розбрат у тісні європейсько-американські відносини. Про відповідні застереження з боку німецьких спецслужб повідомляє видання Der Spiegel.

Докладно

ВІЛ/СНІД

ВІЛ/СНІД: Не слухайте апокаліптичних прогнозів!

Астрід Пранґе - про безвідповідальність політиків у боротьбі зі СНІДом. 

DW перевірила рентабельність електробуса, зробленого в Україні (Fotolia/alexandro900)

Український електробус: перевірка на рентабельність (відео)

Чи справді електробус Е-19 українського виробництва окупиться через п'ять років, як запевняє львівський виробник? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  