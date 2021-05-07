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Декретна відпустка

Декретна відпустка - відпустка для догляду за новонародженою дитиною. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "декретна відпустка".

Декретна відпустка - відпустка для жінок та чоловіків, яка надається для догляду за новонародженою дитиною. Умови, на яких така відпустка надається, різняться від країни до країни.

Як заманити чоловіків у декретну відпустку: німецький досвід

Як заманити чоловіків у декретну відпустку: німецький досвід 07.05.2021

Президент України підписав закон, який зрівняв права чоловіків і жінок на декретну відпустку. У Німеччині ж іще з 2007 року діє закон, який заохочує доглядати за дітьми і чоловіків. Які його результати?

Декрети для татусів у Німеччині (22.03.2019) 22.03.2019

Поки в Україні тільки планують надавати чоловікам "міні-декрети" після народження дитини, у Німеччині такі відпустки вже давно стали реальністю. Як усе влаштовано і чи популярні декрети для татусів?
Яких жінок хочуть німецькі чоловіки? (відео)

Яких жінок хочуть німецькі чоловіки? (відео) 21.06.2018

Українські чоловіки воліють бачити себе у ролі годувальника, а жінок - піклувальницями про дітей та домогосподарство. Такі дані соцопитування.А як бачать це німецькі чоловіки?

Поступливих чи незалежних: яких жінок хочуть німецькі чоловіки? (20.06.2018) 20.06.2018

Українські чоловіки воліють бачити себе у ролі годувальника, а жінок - піклувальницями про дітей та домогосподарство. Такі дані соціологічного дослідження "Сучасне розуміння маскулінності". Ми з'ясували, як це бачать німецькі чоловіки.

Декрет для татусів: як це роблять німці (16.02.2018) 16.02.2018

Чи часто чоловіки беруть відпустку по догляду за дитиною в Німеччині? Держава це усіляко заохочує і навіть пропонує фінансову допомогу. Та не всі роботодавці охоче відпускають молодих татусів у декрет.
Декретна відпустка для німецьких чоловіків

Декретна відпустка для німецьких чоловіків 06.07.2016

Догляд за дітьми - справа жіноча. Працедавців, які дотримуються саме такої думки, в Німеччині ще чимало. Попри це, кількість чоловіків, бажаючих доглядати за дитиною, постійно зростає.
Керівниця Yahoo народила двійню

Керівниця Yahoo народила двійню 11.12.2015

Діти чи кар'єра - важке питання для топ-менеджерів. Президентка Yahoo Марісса Майєр хоче якомога швидше повернутися до роботи. Її компанія переживає важкі часи.
Європарламент вимагає подовжити декретні відпустки батькам

Європарламент вимагає подовжити декретні відпустки батькам 20.10.2010

Депутати Європарламенту вимагають встановити в ЄС мінімальну тривалість декретної відпустки у 20 тижнів з повним збереженням зарплатні. Однак не всі уряди країн спільноти у захваті від такої ініціативи.