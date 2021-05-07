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Декретна відпустка - відпустка для догляду за новонародженою дитиною. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "декретна відпустка".
Декретна відпустка - відпустка для жінок та чоловіків, яка надається для догляду за новонародженою дитиною. Умови, на яких така відпустка надається, різняться від країни до країни.
Українські чоловіки воліють бачити себе у ролі годувальника, а жінок - піклувальницями про дітей та домогосподарство. Такі дані соціологічного дослідження "Сучасне розуміння маскулінності". Ми з'ясували, як це бачать німецькі чоловіки.