Декретна відпустка - відпустка для догляду за новонародженою дитиною. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "декретна відпустка".

Декретна відпустка - відпустка для жінок та чоловіків, яка надається для догляду за новонародженою дитиною. Умови, на яких така відпустка надається, різняться від країни до країни.