ДБР підозрює військового у вбивстві чотирьох людей у Лимані

ДБР підозрює військового у вбивстві чотирьох людей у Лимані22 січня 2024 р.
Державне бюро розслідувань(ДБР) у понеділок, 22 січня, повідомило про проведення за сприяння Національної поліції України досудового розслідування за фактом умисного вбивства чотирьох людей у місті Лиман на Донеччині. За підозрою у скоєнні злочину "по гарячих слідах" затримали військовослужбовця Національної гвардії.
Як розповіли в ДБР, вранці 21 січня до поліції Лиману надійшов виклик від місцевої мешканки через конфлікт з військовослужбовцем.
"Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок - пенсіонерки та її дочки", - зазначили в ДБР.
Кримінальне провадження правоохоронці відкрили за статтею 115 (умисне вбивство) та статтею 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Вже призначена низка експертиз.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.