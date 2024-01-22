ДБР підозрює військового у вбивстві чотирьох людей у Лимані

21 січня поліціянти у Лимані виїхали на виклик жінки щодо конфлікту з військовим та за деякий час перестали виходити на зв'язок. Згодом колеги виявили їхні тіла та тіла ще двох жінок.

Державне бюро розслідувань(ДБР) у понеділок, 22 січня, повідомило про проведення за сприяння Національної поліції України досудового розслідування за фактом умисного вбивства чотирьох людей у місті Лиман на Донеччині. За підозрою у скоєнні злочину "по гарячих слідах" затримали військовослужбовця Національної гвардії.

Як розповіли в ДБР, вранці 21 січня до поліції Лиману надійшов виклик від місцевої мешканки через конфлікт з військовослужбовцем.

"Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок - пенсіонерки та її дочки", - зазначили в ДБР.

Кримінальне провадження правоохоронці відкрили за статтею 115 (умисне вбивство) та статтею 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Вже призначена низка експертиз.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.