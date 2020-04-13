 ДБР направило до суду справу щодо держзради експрокурора Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

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ДБР направило до суду справу щодо держзради експрокурора Криму

Справу експрокурора Криму, якого звинувачують у держзраді, скерували до суду. За даними ДБР, після анексії півострова обвинувачена особа перейшла на роботу в прокуратуру російської влади анексованого півострова.

Суд розгляне справу експрокурора АР Крим, якого звинувачують у держзраді

Суд розгляне справу експрокурора АР Крим, якого звинувачують у держзраді

До суду скерували обвинувальний акт відносно колишнього прокурора Автономної Республіки Крим, якого обвинувачують у державній зраді. Про це у середу, 15 квітня, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Слідство під час досудового розслідування встановило, що після незаконної анексії півострова Росії колишній працівник прокуратури України за власним бажанням вступив до створеної окупаційною владою "прокуратури Республіки Крим" Російської Федерації, розповіли у ДБР. Там зазначили, що обвинувачувана особа брала участь у засіданнях російських судів у Криму як сторона обвинувачення "відносно проукраїнськи налаштованих громадян". У ДБР вважають, що таким чином порушувалися права громадян на свободу і особисту недоторканість та справедливий суд.

За даними слідства, за безпосереднього сприяння експрокурора Криму позбавили волі на строк понад дев'ять місяців заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, який виступав проти анексії Криму Росією.

У разі доведення вини обвинуваченій особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без неї.

ДБР не називає імені обвинуваченого експрокурора. У лютому 2020 року видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомляло, що українська прокуратура Криму, що працює в екзилі, оголосила про підозру у вчиненні державної зради експрокурорці з півострова Ганні Туробовій.

У 2014 році вона перейшла працювати з прокуратури України до прокуратури окупаційної влади. Також вона вимагала залишити без змін рішення про тримання під вартою одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу.

Після оголошення про підозру Туробову оголосили у розшук.

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