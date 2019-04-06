Daimler планує скоротити понад 10 тисяч робочих місць у всьому світі

Керівництво одного з провідних німецьких автоконцернів - Daimler - оголосило масштабну програму скорочення персоналу. Згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 29 листопада, планами керівництва компанії, впродовж наступних трьох років планується скоротити понад 10 тисяч робочих місць по всьому світі.

Анонсовані заходи зачеплять передусім працівників адміністрації, зазначили в компанії. Впродовж трьох наступних років насамперед планують не наймати на звільненні місця нових працівників, передає агенція новин dpa.

Перелік заходів також включає в себе розширення пропозицій із часткової зайнятості для працівників передпенсійного віку. Загалом розпрощатися мають з кожним десятим співробітником адміністративного персоналу.

Вимушений крок

Оголошені заходи покликані покращити фінансовий стан німецького автовиробника. На думку керівництва автоконерну, нинішня кількість працівників, яких лише в Німеччині налічується близько 178 тисяч, а загалом у світі близько 304 тисяч, - завелика. Така кількість персоналу - фінансовий тягар для Daimler, що значно знижує конкурентоспроможність.

Крім того, компанія переживає не найкращі часи на тлі глобальної кризи автопрому, коли в світі фіксується падіння попиту на традиційні автомобілі, оснащені дизельними чи бензиновими двигунами. Цього року в Daimler значно погіршилися фінансові показники порівняно з минулим роком, а в другому кварталі поточного року компанія взагалі продемонструвала негативний фінансовий результат.

Ситуацію для компанії погіршили й проблеми з випущеними раніше автівками з дизельними двигунами. На переобладнання цих автомобілів Daimler зарезервував мільярдні суми. А ще дотримання нових ухвалених у ЄС жорсткіших норм щодо шкідливих викидів теж обходиться в чималі суми. Попри такі витрати керівництву компанії потрібно дивитися в майбутнє, роблячи необхідні інвестиції в розробку нових технологій, - електрокарів та безпілотних автомобілів.

Про масштабну програму оптимізації в компанії заговорили після приходу нового голови правління Daimler Оли Калленіуса. Калленіус в середині листопада у загальних рисах окреслив кроки в напрямку оптимізації витрат.