Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Cumhuriyet

Cumhuriyet – щоденна турецька газета.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Cumhuriyet ". Cumhuriyet (Джумхурієт) є щоденною турецькою газетою. Це видання, яке було засновано 1924 року, належить до найстаріших газет Туреччини. Медіаексперти називають газету серйозною та інтелектуальною. Наклад газети сягає приблизно 75 тисяч екземплярів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Турецький суд засудив до 27 років журналіста Дюндара, який живе в ФРН

Турецький суд засудив до 27 років журналіста Дюндара, який живе в ФРН 23.12.2020

Суд у Туреччині засудив до 27 років ув'язнення колишнього головного редактора газети Cumhuriyet Джана Дюндара. За даними журналіста, Туреччина поставляла зброю сирійським повстанцям, які воюють з режимом Башара Асада.
Туреччина хоче арештувати журналіста Джана Дюндара, що мешкає у ФРН

Туреччина хоче арештувати журналіста Джана Дюндара, що мешкає у ФРН 06.12.2018

Стамбульський суд видав ордер на арешт колишнього головного редактора газети Cumhuriyet Джана Дюндара, який зараз мешкає в ФРН. Його обвинувачують у підбурюванні до протестів у 2013 році.
У Туреччині 15 співробітників опозиційної газети засудили за тероризм

У Туреччині 15 співробітників опозиційної газети засудили за "тероризм" 25.04.2018

Судовий процес проти журналістів Cumhuriyet неодноразово критикували на Заході. Співробітники газети закиди у тероризмі відкидають.
В Туреччині звільнили двох журналістів газети Cumhuriyet

В Туреччині звільнили двох журналістів газети Cumhuriyet 10.03.2018

Головного редактора видання Мурата Сабунчу і репортера Ахмета Сіка відпустили під підписку про невиїзд. Але ув'язнення за звинуваченням у зв'язках з рухом Фетхуллаха Ґюлена їм все ще загрожує .
Чотирьох співробітників турецької газети Cumhuriyet залишили за ґратами

Чотирьох співробітників турецької газети Cumhuriyet залишили за ґратами 25.12.2017

Турецький суд залишив за ґратами чотирьох співробітників опозиційної газети Cumhuriyet, яких звинувачують у підтримці терористичних угруповань. Вони пробудуть у в'язниці ще щонайменше два місяці.

Турецький журналіст Дюндар здобув премію Викривач-2017

Турецький журналіст Дюндар здобув премію "Викривач-2017" 01.12.2017

Колишній головний редактор турецького видання Cumhuriyet Джан Дюндар, а також двоє німецьких викривачів здобули престижну премію.
У Туреччині випустили з-за ґрат журналіста опозиційної газети Cumhuriyet

У Туреччині випустили з-за ґрат журналіста опозиційної газети Cumhuriyet 26.09.2017

Колумніст турецької опозиційної газети Cumhuriyet Кадрі Гюрзель перебував під арештом одинадцять місяців. Ще четверо його колег залишаються за ґратами.
У Туреччині відпустили сімох журналістів газети Cumhuriyet

У Туреччині відпустили сімох журналістів газети Cumhuriyet 29.07.2017

Після дев'яти місяців попереднього ув'язнення з-за ґрат відпустили сімох журналістів турецької газети Cumhuriyet. Ще четверо їхніх колег залишаються під арештом.
Свобода слова по-турецьки: у Стамбулі розпочався суд над журналістами (відео)

Свобода слова по-турецьки: у Стамбулі розпочався суд над журналістами (відео) 24.07.2017

Від 7 до 43 років позбавлення волі загрожує 17 співробітникам опозиційної газети Cumhuriyet. Один з обвинувачених - екс-головний редактор видання Джан Дюндар. Він розповів DW про переслідування журналістів у Туреччині.

Суд над турецькими журналістами Cumhuriyet: погляд з екзилу (24.07.2017) 24.07.2017

У Стамбулі розпочався суд проти 17 співробітників опозиційної газети Cumhuriyet. Їм загрожує до 43 років в’язниці. Один з обвинувачених - колишній головний редактор видання Джан Дюндар, який нині живе в Берліні. Журналіст розповів DW про своє життя в Німеччині та переслідування журналістів на батьківщині.
Переслідування журналістів у Туреччині: туманна справа проти Cumhuriyet

Переслідування журналістів у Туреччині: туманна справа проти Cumhuriyet 24.07.2017

Процес проти 17 співробітників газети Cumhuriyet ґрунтується на таких звинуваченнях, як ймовірна підтримка "терористичних організацій". Він вважається тестом стану турецької юстиції.

Люди року, що минає (30.12.2016) 30.12.2016

2016-ий запамятається багатьма трагічними подіями, але й низкою позитивних моментів. Люди, які кожен по-своєму стали героями року, що минає, - у добірці DW.
У Стокгольмі вручили альтернативну Нобелівську премію

У Стокгольмі вручили альтернативну Нобелівську премію 26.11.2016

У 2016 році "альтернативного Нобеля" отримали активісти та організації з Єгипту, Росії, Сирії та Туреччини.
У Стокгольмі вручають альтернативну Нобелівську премію (відео)

У Стокгольмі вручають альтернативну Нобелівську премію (відео) 25.11.2016

У Стокгольмі 25 листопада урочисто вручають альтернативну Нобелівську премію. Шведський фонд нагороджує відомих активістів та правозахисників преміями Right Livelihood Award.

У Стокгольмі вручають альтернативну Нобелівську премію (25.11.2016) 25.11.2016

У Стокгольмі 25 листопада урочисто вручають альтернативну Нобелівську премію. Шведський фонд нагороджує відомих активістів та правозахисників преміями Right Livelihood Award.

Масові гоніння у Туреччині (22.11.2016) 22.11.2016

Європі дедалі важче розглядати Туреччину як партнера, який претендує на вступ у ЄС. Анкара не припиняє масових звільнень, затримань та переслідувань. Офіційна причина - начебто зв’язки неугодних з рухом Гюлена та РПК.
Інші статті