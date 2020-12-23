Суд над турецькими журналістами Cumhuriyet: погляд з екзилу (24.07.2017)

У Стамбулі розпочався суд проти 17 співробітників опозиційної газети Cumhuriyet. Їм загрожує до 43 років в’язниці. Один з обвинувачених - колишній головний редактор видання Джан Дюндар, який нині живе в Берліні. Журналіст розповів DW про своє життя в Німеччині та переслідування журналістів на батьківщині.