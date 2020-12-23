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Cumhuriyet – щоденна турецька газета.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Cumhuriyet ". Cumhuriyet (Джумхурієт) є щоденною турецькою газетою. Це видання, яке було засновано 1924 року, належить до найстаріших газет Туреччини. Медіаексперти називають газету серйозною та інтелектуальною. Наклад газети сягає приблизно 75 тисяч екземплярів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Від 7 до 43 років позбавлення волі загрожує 17 співробітникам опозиційної газети Cumhuriyet. Один з обвинувачених - екс-головний редактор видання Джан Дюндар. Він розповів DW про переслідування журналістів у Туреччині.
У Стамбулі розпочався суд проти 17 співробітників опозиційної газети Cumhuriyet. Їм загрожує до 43 років в’язниці. Один з обвинувачених - колишній головний редактор видання Джан Дюндар, який нині живе в Берліні. Журналіст розповів DW про своє життя в Німеччині та переслідування журналістів на батьківщині.