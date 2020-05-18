 COVID-19 в Італії: менше 100 жертв за добу вперше з початку березня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2020

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COVID-19 в Італії: менше 100 жертв за добу вперше з початку березня

Добова кількість померлих, в яких підтверджено зараження коронавірусом, в Італії вперше з початку березня не перевищила 100 осіб. Найнижчою з 2 березня є кількість нових заражень.

Вперше з березня кількість жертв коронавірусу за добу в Італії є меншою за 100 осіб

Вперше з березня кількість жертв коронавірусу за добу в Італії є меншою за 100 осіб

В Італії, що є однією з країн, які найбільше у світі постраждали від пандемії COVID-19, поступово знижується число активних випадків та добова кількість померлих, у яких підтверджено зараження коронавірусом. Як повідомила ввечері у понеділок, 18 травня, служба цивільного захисту країни, за останню добу померли 99 людей, у яких зафіксували зараження коронавірусною інфекцією.

Це - найнижчий показник з 9 березня, коли повідомляли про 97 смертей та коли уряд країни оголосив про запровадження жорстких карантинних заходів у всій країні. На піку епідемії 27 березня служба цивільного захисту повідомила про понад 900 померлих за добу з підтвердженим зараженням новим коронавірусом, зазначає агенція новин dpa. Загалом у країні нарахували 32007 смертей внаслідок ускладнень, спричинених інфікуванням SARS-CoV-2. Утім припускають, що ця цифра є значно вищою, оскільки багато ймовірних жертв коронавірусної інфекції, які померли вдома, не проходили тестування.

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Кількість інфікувань коронавірусом зменшується

У службі цивільного захисту кажуть про 66553 активних випадки зараження. Цей показник у Італії також поступово знижується. Загальне число підтверджених випадків у країні сягнуло 225886, однак зафіксована кількість нових випадків за останню добу - 451 - є найнижчою з 2 березня.

Показники щодо поширення коронавірусної інфекції в Італії покращуються упродовж останніх кількох тижнів, що дозволило уряду суттєво послабити карантинні заходи та перезапустити економіку. Уряд Італії оголосив про відкриття кордонів країни з 3 червня.

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