 COVID-19: cмертність в Італії у березні зросла вдвічі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2020

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Новини

COVID-19: cмертність в Італії у березні зросла вдвічі

Рівень смертності в Італії у березні - в найгірший період епідемії COVID-19 в країні - був удвічі більшим порівняно з аналогічним періодом за попередні п'ять років, розповіли науковці.

Реанімаційне віддлення лікарні у місті Бергамо у регіоні Ломбардія

Реанімаційне віддлення лікарні у місті Бергамо у регіоні Ломбардія

Рівень смертності в Італії у найгірший період епідемії COVID-19 в країні був в два рази більшим за показники аналогічного періоду за останні п'ять років. Про це повідомляється у дослідженні, опублікованому в американському журналі Jama Internal Medicine у понеділок, 20 липня.

За даними вчених, з 1 березня по 4 квітня в Італії померли 41 329 людей. Це приблизно на 20 тисяч людей більше, ніж у середньому за аналогічний період у попередні п'ять років. Це означає збільшення рівня смертності на 104,5 відсотка, зазначає агентство AFP.

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Результати дослідження вказують на те, що реальна кількість померлих від COVID-19 в Італії може бути більшою за офіційну статистику - 15 тисяч померлих станом на початок квітня.

Експерти припускають, що різниця у понад п'ять тисяч смертей пов'язана з тим, що офіційна статистика враховувала лише смерті від COVID-19, зафіксовані в лікарнях та у будинках для літніх людей.

У Ломбардії, регіоні, який найбільше постраждав від COVID-19, рівень смертності у цей період виріс до 173 відсотків, а серед чоловіків у регіоні - до 213 відсотків.

Для підрахунку реальної кількості жертв COVID-19 вчені брали до уваги дані про кількість смертей з підтвердженим діагнозом і загальну офіційну статистику смертності на основі виданих свідоцтв про смерть. Потім вони порівнювали ці дані з показниками попередніх років. Цей метод часто використовують для досліджень спалахів грипу.

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