 COVID-19: САП відкрила справу через можливу недбалість минулого уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2020

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COVID-19: САП відкрила справу через можливу недбалість минулого уряду

Через можливу недбалість уряду експрем'єра України Олексія Гончарука у боротьбі з коронавірусом САП зареєструвала кримінальне провадження.

Назар Холодницький зареєстрував справу проти членів уряду експрем'єра Гончарука

Назар Холодницький зареєстрував справу проти членів уряду експрем'єра Гончарука

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) України відкрила кримінальне провадження через можливу службову недбалість членів Кабінету Міністрів України у заходах з протидії епідемії хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус SARS-CoV-2. Відповідне повідомлення було опубліковане на сторінці САП у Facebook у понеділок, 23 березня.

Зазначається, що зареєстрував провадження голова САП та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький.

Уряд ігнорував листи з РНБО

У прокуратурі стверджують, що 31 січня та 8 лютого цього року секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов надсилав на адресу тодішнього  прем'єр-міністра Олексія Гончарука листи про нагальну потребу обмежити експорт товарів, які можуть бути необхідними у боротьбі з поширенням захворювання COVID-19. Однак уряд, як заявили у пресслужбі САП, тоді проігнорував пропозиції Данілова.

За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, кримінальний кодекс передбачає позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Досудовим розслідуванням справи будуть займатися слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР).

Інфографіка - симптоми грипу, застуди та COVID-19

Уряд Гончарука пішов напередодні епідемії

У зазначений в повідомленні САП час в Україні працював уряд Олексія Гончарука. Однак 4 березня Верховна Рада відправила його у відставку. Перед голосуванням у парламенті президент України Володимир Зеленський перерахував здобутки попереднього кабміну, однак заявив, що "українцям цього замало". Зеленський також розкритикував недовиконання урядом Гончарука бюджетних показників. Замість Гончарука прем'єр-міністром України став Денис Шмигаль, який раніше працював у бізнес-структурах Ріната Ахметова.

Про перший випадок зараження коронавірусом в Україні стало відомо 3 березня. Нині в країні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом. Троє людей померли внаслідок захворювання COVID-19.

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