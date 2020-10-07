 Copernicus: минулий листопад став найспекотнішим в історії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Copernicus: минулий листопад став найспекотнішим в історії

Дослідники організації Copernicus заявили, що листопад цього року став найспекотнішим від початку спостережень.

Вугільна електростанція на південь від Лейпцига у Німеччині

Вугільна електростанція на південь від Лейпцига у Німеччині

Листопад, що минув, мав найвищу середню температуру повітря від початку спостережень за погодними умовами. Про це у понеділок, 7 грудня, повідомили у організації Євросоюзу Copernicus, яка займається дослідженням кліматичних змін на планеті.

Згідно з висновками дослідників, листопад 2020 року був на 0,1 градуса теплішим за попередній рекордний листопад 2016 року.

Також, місяць, що минув, був в середньому на 0,8 градуса теплішим, ніж середній показник за 30 років з 1981 по 2010 роки. А у Європі з вересня по листопад середня температура була на 1,9 градуса більшою за середній показник у згаданий вище період.

Читайте також: Концентрація парникових газів в атмосфері залишається рекордно високою

Підтвердження тенденції до зміни клімату

У Copernicus також зазначили, що поки що середня температура за поточний рік дорівнює показнику рекордного 2016 року. "Цей рекорд відповідає довгостроковому тренду на потепління глобального клімату", - заявив керівник організації Карло Буонтемпо.

"Усі відповідальні політичні особи мають розглядати ці цифри як сигнал тривоги та серйозніше замислитися над тим, як найкраще дотримуватися визначених у 2015 році Паризькою кліматичною угодою міжнародних зобов'язань", - додав Буонтемпо.

Читайте також: Зміна клімату - тропічні манго, авокадо та лічі з Європи

Дивитись відео 02:21

Як людство знищує ліс (07.10.2020)

Також за темою

Weissrussland Minsk | Massenproteste | Belarus Protest

Протести проти Лукашенка за кордоном - "Європа у фокусі" (відео) 17.08.2020

Де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків. Як дожити до ста років - рецепт з Греції. Чому іспанці незадоволені королівською родиною. Хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно.

Deutschland | Wetter Hitzewelle | Thermometer mit 40 Grad

2019 рік був найспекотніший в історії Європи - вчені 08.01.2020

Минулий рік був другим найспекотнішим в історії планети, а в Європі взагалі став найгарячішим від початку метеодосліджень. Концентрація вуглекислого газу в атмосфері торік також була рекордною, заявляють дослідники.

Portugal Waldbrände | Mindestens acht Verletzte

Тисячі вогнеборців борються з лісовими пожежами у Португалії 21.07.2019

Для гасіння лісових пожеж у центральних районах Португалії влада залучила близько двох тисяч пожежників, літаки та гелікоптери.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський

Чому Зеленський не звільняє скандальних соратників

Чому соратники Володимира Зеленського залишаються на своїх місцях навіть на тлі пов'язаних із ними гучних скандалів?  

Банкноти та монети євро

На що німці витрачають свої гроші

Останні статистичні дані про щомісячні витрати німців - в огляді DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  