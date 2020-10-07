Copernicus: минулий листопад став найспекотнішим в історії

Листопад, що минув, мав найвищу середню температуру повітря від початку спостережень за погодними умовами. Про це у понеділок, 7 грудня, повідомили у організації Євросоюзу Copernicus, яка займається дослідженням кліматичних змін на планеті.

Згідно з висновками дослідників, листопад 2020 року був на 0,1 градуса теплішим за попередній рекордний листопад 2016 року.

Також, місяць, що минув, був в середньому на 0,8 градуса теплішим, ніж середній показник за 30 років з 1981 по 2010 роки. А у Європі з вересня по листопад середня температура була на 1,9 градуса більшою за середній показник у згаданий вище період.

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Підтвердження тенденції до зміни клімату

У Copernicus також зазначили, що поки що середня температура за поточний рік дорівнює показнику рекордного 2016 року. "Цей рекорд відповідає довгостроковому тренду на потепління глобального клімату", - заявив керівник організації Карло Буонтемпо.

"Усі відповідальні політичні особи мають розглядати ці цифри як сигнал тривоги та серйозніше замислитися над тим, як найкраще дотримуватися визначених у 2015 році Паризькою кліматичною угодою міжнародних зобов'язань", - додав Буонтемпо.

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