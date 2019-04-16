CNN: Слідство встановило місце виникнення пожежі в Нотр-Дамі

Проаналізувавши відео аматорської зйомки і опитавши свідків, французьким слідчим вдалося визначити, де почалася пожежа, що завдала колосальної шкоди собору Паризької Богоматері. Про це в суботу, 20 квітня, повідомляє телеканал CNN з посилання на джерело в правоохоронних органах. За цими даними, пожежа почалась в центрі даху собору недалеко від основи шпилю, що пізніше згорів.

Пожежники біля собору

Слідство детально вивчає роботу датчиків пожежної сигналізації, які, очевидно, не спрацювали належним чином. До часу виявлення пожежі висота вогню становила вже три метри, що завадило його швидкому гасінню. Співробітники служби безпеки собору почули перший сигнал тривоги о 18:15 та перевірили ймовірне місце пожежі, але не побачили вогонь. Лише о 18:43, після повторного сигналу тривоги, вони піднялися наверх, де і виявили пожежу.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері

Вид зверху на собор після пожежі

Внаслідок пожежі собор Паризької Богоматері, який є одним із символів Парижа, сильно постраждав. Дах обвалився на дві третини, зруйновані годинник і шпиль, навколо якого розташовувалися скульптурні групи - 12 апостолів і чотирьох крилатих тетраморфів - символів євангелістів.

За щасливим збігом обставин, вони були відправлені на реставрацію незадовго до займання і не постраждали. Врятовані також терновий вінець Ісуса Христа - одна з головних християнських реліквій. Від обвалення вдалося врятувати основну опорну конструкцію, вежі головного фасаду, а також дзвони.

Наслідки пожежі всередині собору

Нотр-Дам-де-Парі щорічно відвідували близько 13 мільйонів людей. Будівництво собору розпочалося в 1163 році і тривало з перервами до 1345 року. Популярності архітектурної споруди сприяв роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері", опублікований в 1831 році. Його продажі по всьому світу істотно зросли після пожежі у всесвітньо відомому соборі.

Дивитись відео 02:57 Поділитись Нотр-Дам де Парі у вогні: Макрон пообіцяв відбудувати символ Франції (16.04.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3GrYw Нотр-Дам де Парі у вогні: Макрон пообіцяв відбудувати символ Франції (16.04.2019)