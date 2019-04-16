 CNN: Слідство встановило місце виникнення пожежі в Нотр-Дамі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

CNN: Слідство встановило місце виникнення пожежі в Нотр-Дамі

Пожежа почалась на даху cобору Паризької Богоматері недалеко від основи шпиля. Коли охоронці виявили пожежу, висота вогню уже сягала трьох метрів.

Собор Паризької Богоматері

Собор Паризької Богоматері

Проаналізувавши відео аматорської зйомки і опитавши свідків, французьким слідчим вдалося визначити, де почалася пожежа, що завдала колосальної шкоди собору Паризької Богоматері. Про це в суботу, 20 квітня, повідомляє телеканал CNN з посилання на джерело в правоохоронних органах. За цими даними, пожежа почалась в центрі даху собору недалеко від основи шпилю, що пізніше згорів.

Пожежники біля собору

Пожежники біля собору

Слідство детально вивчає роботу датчиків пожежної сигналізації, які, очевидно, не спрацювали належним чином. До часу виявлення пожежі висота вогню становила вже три метри, що завадило його швидкому гасінню. Співробітники служби безпеки собору почули перший сигнал тривоги о 18:15 та перевірили ймовірне місце пожежі, але не побачили вогонь. Лише о 18:43, після повторного сигналу тривоги, вони піднялися наверх, де і виявили пожежу.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері

Вид зверху на собор після пожежі

Вид зверху на собор після пожежі

Внаслідок пожежі собор Паризької Богоматері, який є одним із символів Парижа, сильно постраждав. Дах обвалився на дві третини, зруйновані годинник і шпиль, навколо якого розташовувалися скульптурні групи - 12 апостолів і чотирьох крилатих тетраморфів - символів євангелістів.

За щасливим збігом обставин, вони були відправлені на реставрацію незадовго до займання і не постраждали. Врятовані також терновий вінець Ісуса Христа - одна з головних християнських реліквій. Від обвалення вдалося врятувати основну опорну конструкцію, вежі головного фасаду, а також дзвони.

Наслідки пожежі всередині собору

Наслідки пожежі всередині собору

Нотр-Дам-де-Парі щорічно відвідували близько 13 мільйонів людей. Будівництво собору розпочалося в 1163 році і тривало з перервами до 1345 року. Популярності архітектурної споруди сприяв роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері", опублікований в 1831 році. Його продажі по всьому світу істотно зросли після пожежі у всесвітньо відомому соборі.

Дивитись відео 02:57

Нотр-Дам де Парі у вогні: Макрон пообіцяв відбудувати символ Франції (16.04.2019)

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Початок катастрофи

    У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Завалився центральний шпиль

    Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Невситиме полум'я

    Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Біль вечірнього Парижа

    Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Безсилі пожежники

    На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Врятувати хоч щось

    Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Вцілілі башти західного фасаду

    Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Розпач парижан

    Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Коментар: Нотр-Дам воскресне знов

Пожежа у всесвітньо відомому соборі вразила Париж у самісіньке серце. Але вже через декілька годин потому стало ясно: церкву повністю відреставрують. Бо Париж без собору Нотр-Дам уявити неможливо, вважає Рік Фулькер. (17.04.2019)  

Нотр-Дам де Парі закриють на кілька років на час відбудови

Собор Паризької Богоматері щороку відвідували близько 13 мільйонів туристів. Нині його тимчасово накриють металевим дахом для захисту від атмосферного впливу. (17.04.2019)  

Коментар: Відбудова Нотр-Даму - допомога для серця Європи

Закидати тим, хто жертвує на відбудову Собору Паризької Богоматері мільйони, замість того аби віддавати їх на боротьбу з катастрофами і війнами, неправильно, вважає Інес Поль. Адже йдеться про більше, ніж просто церкву. (18.04.2019)  

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

15 квітня о 18:50 за місцевим часом у соборі Паризької Богоматері спалахнув вогонь. Про фатальну пожежу, що вразила Париж та весь світ, дивіться фотодобірку DW. (16.04.2019)  

Аудіо й відео до теми

Нотр-Дам де Парі у вогні: Макрон пообіцяв відбудувати символ Франції (16.04.2019)  

Також за темою

Frankreich Brand Notre Dame

Наслідки пожежі у Нотр-Дам де Парі: що втрачене, а що вдалося врятувати 16.04.2019

Пожежа в соборі Паризької Богоматері могла призвести до цілковитого руйнування пам'ятки, однак цьому вдалося запобігти. Які реліквії вдалося врятувати, а що безповоротно поглинула стихія - у матеріалі DW.

Frankreich Paris | Brand der Kathedrale Notre-Dame de Paris

Пожежу в Нотр-Дам де Парі повністю ліквідували 16.04.2019

Пожежу, яка зруйнувала значні частини собору Паризької Богоматері, ліквідували. Дві головні вежі собору та фасад вдалося врятувати. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, "найгіршого вдалося уникнути".

BdTD Notre Dame Paris

Нотр-Дам де Парі закриють на кілька років на час відбудови 17.04.2019

Собор Паризької Богоматері щороку відвідували близько 13 мільйонів туристів. Нині його тимчасово накриють металевим дахом для захисту від атмосферного впливу.

Реклама

Докладно

Петро Порошенко (ліворуч) та Володимир Зеленський під час дебатів

Володимир Зеленський як вирок Петру Порошенку?

З приходом у політику Зеленського змінюються і правила гри в ній, і ставлення до політики людей, вважає Сергій Руденко.  

МВФ підтримують націоналізацію Приватбанку

МВФ підтримує націоналізацію "Приватбанку"

Націоналізація "Привату" захистила його вкладників і стабільність фінансової системи, кажуть у МВФ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  