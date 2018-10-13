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Американський телеканал CNBC спеціалізується передусім на економічних новинах. Він належить NBC Universal, дочірній компанії Comcast. За власними даними телеканалу, вінмає близько 390 мільйонів телеглядачів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.