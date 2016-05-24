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Крістоф Вайль - німецький дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крістоф Вайль".
Крістоф Вайль був послом Німеччини в Україні з 2012 до 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Міністр аграрної політики Олексій Павленко зустрівся з послом ФРН Крістофом Вайлем. За словами Павленка, з березня німецькі експерти консультуватимуть українських аграріїв щодо виходу на європейські ринки.