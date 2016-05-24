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Крістоф Вайль

Крістоф Вайль - німецький дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крістоф Вайль".

Крістоф Вайль був послом Німеччини в Україні з 2012 до 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Посли ЄС та Німеччини вимагають від Києва видалити список Миротворця

Посли ЄС та Німеччини вимагають від Києва видалити список "Миротворця" 24.05.2016

Посли ЄС та ФРН закликали правоохороців України забезпечити вилучення особистих даних журналістів, акредитованих у "ДНР" та "ЛНР", із сайту "Миротворець" та унеможливити повторну публікацію списків.
Павленко: Німецькі експерти консультуватимуть українських аграріїв щодо виходу на ринки ЄС

Павленко: Німецькі експерти консультуватимуть українських аграріїв щодо виходу на ринки ЄС 09.02.2016

Міністр аграрної політики Олексій Павленко зустрівся з послом ФРН Крістофом Вайлем. За словами Павленка, з березня німецькі експерти консультуватимуть українських аграріїв щодо виходу на європейські ринки.
Київський діалог виробляє рекомендації українським політикам

"Київський діалог" виробляє рекомендації українським політикам 13.10.2015

Права людини, реформи, проблема Криму і війна на Донбасі стали головними темами дискусій україно-німецької конференції "Київський діалог".
Німеччина виділить 14 мільйонів євро на заповідники України

Німеччина виділить 14 мільйонів євро на заповідники України 11.04.2015

Міністерство екології та природних ресурсів України отримає від німецького банку розвитку KfW грант на суму 14 мільйонів євро для підтримки природно-заповідних територій.
Поранених з Майдану доставили до ФРН

Поранених з Майдану доставили до ФРН 12.03.2014

Німеччина лікуватиме українців, які постраждали на Майдані. Спецлітак Бундесверу доставив з Києва до Берліна два десятка поранених, яких лікуватимуть в кращих німецьких клініках та військових госпіталях.
Захист ядерних матеріалів в Україні підвищують за підтримки Німеччини

Захист ядерних матеріалів в Україні підвищують за підтримки Німеччини 20.09.2013

Українські і німецькі фахівці завершують роботу над проектом із захисту радіоактивних джерел. Підвищити ядерну безпеку в Україні - головна мета проекту, профінансованого урядом ФРН.