Крістіс (Christie’s) - аукціонний дім. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Christie’s".

"Крістіс" (Christie’s) належить до найбільших аукціонних домів у світі. "Крістіс" спеціалізується на торгівлі арт-об’єктами. Засновано аукціон було 1766 року в Лодоні. Цетральний офіс "Крістіс" розташовано в Лондоні. Цей аукціонний дім має свої офіси також у Нью-Йорку та Москві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.