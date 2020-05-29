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Крістіс

Крістіс (Christie’s) - аукціонний дім. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Christie’s".

"Крістіс" (Christie’s) належить до найбільших аукціонних домів у світі. "Крістіс" спеціалізується на торгівлі арт-об’єктами. Засновано аукціон було 1766 року в Лодоні. Цетральний офіс "Крістіс" розташовано в Лондоні. Цей аукціонний дім має свої офіси також у Нью-Йорку та Москві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Науковці звернулися до Медведчука через Біблію Гутенберга

Науковці звернулися до Медведчука через Біблію Гутенберга 29.05.2020

Майнова декларація депутата Віктора Медведчука стала міжнародною сенсацією у наукових колах. Політика закликають надати інформацію про фрагмент Біблії Йоганеса Гутенберга, який, виявляється, є в його колекції.

DW Новини за 100 секунд (16.12.2015) 16.12.2015

Відставка Яценюка відкладається. Бундесвер долучається до військової операції у Сирії. Конгрес хоче дозволити експорт нафти.

DW Новини за 100 секунд (10.11.2015) 10.11.2015

Сепаратисти стріляють на Донбасі. Україна припинить імпорт електроенергії з Росії. Лукаш відпустили під заставу.
Мільйони, отримані за Крик Мунка, підуть на новий музей

Мільйони, отримані за "Крик" Мунка, підуть на новий музей 03.05.2012

Одна з найвідоміших картин сучасного експресіонізму, «Крик» Едварда Мунка, пішла «з молотка» за рекордну суму в 119 мільйонів доларів. Гроші підуть на створення нового музею.