Крістіан Керн - австрійський бізнесмен і колишній політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крістіан Керн".

Крістіан Керн був канцлером Австрії з травня 2016 до грудня 2017 року. 2018 року він заявив, що залишає політику і йде в бізнес. Свою професійну кар'єру Крістіан Керн розпочав як економічний журналіст. Після того, як Керн отримав також досвід політичної діяльності в лавах Соціал-демократичної партії Австрії, він працював на різних посадах в низці великих австрійських державних компаній. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.