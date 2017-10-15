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Крістіан Керн

Крістіан Керн - австрійський бізнесмен і колишній політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крістіан Керн".

Крістіан Керн був канцлером Австрії з травня 2016 до грудня 2017 року. 2018 року він заявив, що залишає політику і йде в бізнес. Свою професійну кар'єру Крістіан Керн розпочав як економічний журналіст. Після того, як Керн отримав також досвід політичної діяльності в лавах Соціал-демократичної партії Австрії, він працював на різних посадах в низці великих австрійських державних компаній. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вибори в Австрії: "друзі Москви" та правий розворот (15.10.2017) 15.10.2017

Переможець дострокових виборів у Австрії консерватор Себастіан Курц готується сформувати уряд та стати наймолодшим прем'єр-міністром у світі. Для цього він може об'єднатися з правими популістами з Австрійської партії Свободи.

В Австрії обирають парламент

В Австрії обирають парламент 15.10.2017

В Австрії відбуваються дострокові парламентські вибори. Фаворитом вважається Австрійська народна партія, лідером якої є глава МЗС Себастіан Курц.

Австрія перед виборами: відра бруду на партнерів по коаліції

Австрія перед виборами: відра бруду на партнерів по коаліції 13.10.2017

Цьогорічні парламентські вибори в Австрії вже здобули славу найбрудніших з часів Другої світової війни. Поки коаліційні партнери поливають одне одного брудом, у виграші - праві популісти.
Парламент Австрії дав зелене світло достроковим виборам

Парламент Австрії дав "зелене світло" достроковим виборам 13.07.2017

Консервативна Австрійська народна партія міністра закордонних справ Себастіана Курца має найбільші шанси на перемогу на дострокових виборах восени.
Нові санкції проти Росії: чому Німеччина й Австрія виступили проти США?

Нові санкції проти Росії: чому Німеччина й Австрія виступили проти США? 16.06.2017

Ухвалені Сенатом США нові санкції проти Росії стали шоком не стільки для Кремля, скільки для європейських партнерів. Вашингтон підвищує ставки у санкційній війні, наслідки якої дедалі важче передбачити.

Чому Німеччина розкритикувала нові санкції США проти Росії (16.06.2017) 16.06.2017

Офіційний Берлін остерігається, що нові санкції щодо Росії, які підтримав Сенат США, переслідують протекціоністські цілі і зачеплять європейську економіку.
У німецькому уряді одностайні в критиці запланованих санкцій США проти Росії

У німецькому уряді одностайні в критиці запланованих санкцій США проти Росії 16.06.2017

Офіційний Берлін остерігається, що нові санкції щодо Росії, які підтримав Сенат США, зачеплять і європейську економіку. Речник німецького уряду нагадав, що економічні інтереси та санкції не можна змішувати.
Глава МЗС ФРН та канцлер Австрії засудили розширення Сенатом США санкцій проти Росії

Глава МЗС ФРН та канцлер Австрії засудили розширення Сенатом США санкцій проти Росії 15.06.2017

Мета розширення санкцій, на думку політиків, - просування економічних інтересів США. Ґабріель та Керн шкодують, що нові санкції не були узгоджені з ЄС.
Австрія: дострокові вибори та кандидат-вундеркінд

Австрія: дострокові вибори та кандидат-вундеркінд 26.05.2017

Австрія після політичного землетрусу: велика коаліція розвалюється з тріском, а міністр закордонних справ Курц перебудовує Австрійську народну партію під своє канцлерство. Проте віденці реагують на це типово спокійно.
Австрійські партії погодилися провести парламентські вибори 15 жовтня

Австрійські партії погодилися провести парламентські вибори 15 жовтня 16.05.2017

Позачергові вибори до парламенту Австрії планують провести 15 жовтня. Політичні партії досягли згоди щодо цієї дати.
Австрія: партії урядової коаліції погодилися на дострокові вибори

Австрія: партії урядової коаліції погодилися на дострокові вибори 15.05.2017

Дострокові вибори до парламенту в Австрії планують провести в жовтні цього року. Партії коаліції висловилися за впорядковане завершення роботи уряду.
Канцлер Австрії прогнозує дострокові парламентські вибори восени

Канцлер Австрії прогнозує дострокові парламентські вибори восени 14.05.2017

Хоча ще напередодні Крістіан Керн висловлювався проти дострокових виборів, у неділю він заявив, що прогнозує їхнє проведення восени цього року.

Канцлер Австрії відкинув ідею дострокових виборів

Канцлер Австрії відкинув ідею дострокових виборів 12.05.2017

Канцлер Крістіан Керн заявив про готовність і надалі очолювати уряд та шукати підтримки ситуативної більшості в парламенті, якщо Австрійська народна партія вийде з коаліції.
Криза у правлячій коаліції Австрії: віце-канцлер подав у відставку

Криза у правлячій коаліції Австрії: віце-канцлер подав у відставку 10.05.2017

Райнгольд Міттерленер заявив, що йде у відставку як з посади віце-канцлера Австрії, так і з посади голови Австрійської народної партії. Це сталося на тлі загострення відносин між коаліційними партнерами.
Австрія хоче уникнути участі в перерозподілі біженців із Італії та Греції

Австрія хоче уникнути участі в перерозподілі біженців із Італії та Греції 28.03.2017

Австрійський уряд не бажає конфронтації з Брюсселем, однак шукає можливостей не виконувати зобов'язання щодо перерозподілу біженців у межах Євросоюзу.
Австрія пропонує фінансово покарати членів ЄС, які не приймають біженців

Австрія пропонує фінансово покарати членів ЄС, які не приймають біженців 08.03.2017

Країни-члени Європейського Союзу, які не хочуть брати участь у вирішенні проблеми біженців, не повинні отримувати мільярди від Брюсселя, вважає канцлер Австрії Крістіан Керн.

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