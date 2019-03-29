Чотири кораблі НАТО зайшли до Одеського порту

В акваторію Одеського морського порту в середу, 10 березня, зайшли чотири кораблі Постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2. Про це повідомило інформаційне агентство міністерства оборони України "АрміяІнформ". "До складу корабельної групи входять флагман - корабель забезпечення S. MEHMET PASA ВМС Турецької Республіки, а також протимінні кораблі AYVALIK ВМС Турецької Республіки, TAJO Королівських ВМС Іспанії, LUPU DINESCU МС Румунії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі кораблі пришвартувалися біля одного з причалів Одеського морського вокзалу. Під час візиту планується проведення протокольної зустрічі представників групи з командуванням українського флоту, а також спільні з ВМС Збройних сил України тренування в акваторії Чорного моря. Відвідування іноземних військових кораблів зацікавленими громадянами з огляду на протиепідемічні заходи не передбачено.

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Друга постійна протимінна група НАТО - одна з морських груп швидкого реагування НАТО, що складається з командного судна і не більше ніж 7-8 мінних тральщиків. Мета групи - пошук, виявлення і знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження. Група безпосередньо підпорядкована Об'єднаному командуванню збройних сил НАТО.