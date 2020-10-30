 Чому ″дешевого″ м’яса в Німеччині стає менше (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.11.2020

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Економіка

Чому "дешевого" м’яса в Німеччині стає менше (відео)

До свині треба ставитися не по-свинськи, вважають дедалі більше фермерів у Німеччині. Вони створюють так звані "активні" стайні, де тварини вільно пересуваються. Як це позначиться на ціні м'яса?

Ціна м’яса у ФРН: і німці ситі, і свині щасливі?

Ціна м’яса у ФРН: і німці ситі, і свині щасливі?

Щорічно в Німеччині забивають близько 55 мільйонів свиней. Поки що лише дуже мало з них походять із таких "активних" стаєнь, де свиней не замикають у тісному загоні, як у звичайних свинарниках. Вони можуть вільно пересуватися між кількома стайнями. Як наслідок - тварини не набирають вагу так швидко і вирощування триває довше. Як це позначається на ціні та чи готові німці платити?

 
 

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