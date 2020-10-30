Чому "дешевого" м’яса в Німеччині стає менше (відео)

До свині треба ставитися не по-свинськи, вважають дедалі більше фермерів у Німеччині. Вони створюють так звані "активні" стайні, де тварини вільно пересуваються. Як це позначиться на ціні м'яса?
Щорічно в Німеччині забивають близько 55 мільйонів свиней. Поки що лише дуже мало з них походять із таких "активних" стаєнь, де свиней не замикають у тісному загоні, як у звичайних свинарниках. Вони можуть вільно пересуватися між кількома стайнями. Як наслідок - тварини не набирають вагу так швидко і вирощування триває довше. Як це позначається на ціні та чи готові німці платити?
На перший погляд однакове м'ясо у Німеччині може суттєво відрізнятися в ціні. На це впливає, в яких умовах утримуються тварини. На що треба зважати, купуючи продукти харчування у ФРН?
Їжак із сирого свинячого фаршу. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Про деякі м'ясні "збочення" німців розповідає репортерка DW Рейчел Стюарт.
Польща - найбільший виробник та експортер курчат у ЄС. Лише минулого року було експортовано майже мільярд бройлерів, зокрема і в Україну. Умови, в яких проходить коротке куряче життя, зоозахисники вважають неприйнятними.