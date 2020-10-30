Чому "дешевого" м’яса в Німеччині стає менше (відео)

Щорічно в Німеччині забивають близько 55 мільйонів свиней. Поки що лише дуже мало з них походять із таких "активних" стаєнь, де свиней не замикають у тісному загоні, як у звичайних свинарниках. Вони можуть вільно пересуватися між кількома стайнями. Як наслідок - тварини не набирають вагу так швидко і вирощування триває довше. Як це позначається на ціні та чи готові німці платити?



