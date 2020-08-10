 Чеські політики відвідали Тайвань попри критику Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2020

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Новини

Чеські політики відвідали Тайвань попри критику Китаю

Мер Праги, президент Сенату Чехії та інші політики країни відвідали Тайвань у рамках офіційного візиту. Такі дії чеських політиків викликали критику з боку КНР.

Мери Тайбея і Праги

Мери Тайбея і Праги

Мер Праги Зденек Гржиб заявив, що хоче розширити співпрацю з Тайбеєм і зазначив, що це співробітництво є неполітичним та взаємовигідним, адже офіційно Чехія не підтримує дипломатичних відносин з Тайванем. Про це він оголосив на спільній пресконференції з мером столиці Тайваню в п'ятницю, 4 вересня, передає інформагенція dpa.

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"Ми хотіли мати неполітичну співпрацю з нашими містами-партнерами, і саме тому ми спробували провести переговори щодо деяких наших попередніх угод про партнерство", - заявив Гржиб.

В останній день візиту чеської делегації з 89 осіб він опублікував спільну з мером Тайбея заяву про майбутню співпрацю в низці галузей, зокрема, у боротьбі з коронавірусом, стосовно охорони тварин, освіти та культурного обміну, а також щодо стартапів та інновацій.

Гржиб також повідомив, що на жовтень 2021 року запланований тур Празької філармонії на Тайвані. Крім того, у соцмережі Twitter мер Праги повідомив, що Тайбей безкоштовно надасть Празі 100 тисяч масок. Натомість з Праги до Тайбея привезуть виставку з картинами відомого чеського художника Альфонса Мухи.

Загалом до Тайваню прилетіли 89 представників Чехії. Окрім мера чеської столиці, до Тайбея прибув і президент Сенату Чехії Мілош Вистрчил.

У жовтні 2019 року Пекін розірвав угоду міст-побратимів з Прагою через те, що мер Зденек Гржиб висловив занепокоєння через згадування в угоді про партнерство між двома столицями пекінської політики "Одного Китаю", яка полягає в офіційному визнанні тільки однієї китайської держави.

Натомість у січні 2020 року Прага підписала угоду про встановлення побратимських відносин з Тайбеєм. Після цього Китай скасував заплановані на 2020 рік гастролі чеського оркестру в країні. Також Пекін попередив Вистрчила, що Чехія заплатить "високу ціну" за візит своєї делегації на Тайвань.

Нагадаємо, з 1949 року на острові Тайвань, куди після своєї поразки від комуністів в громадянській війні в Китаї відступила партія "Гоміньдан", діє окрема адміністрація. Уряд КНР, однак, вважає острів частиною своєї території.

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