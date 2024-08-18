Центробанк Лівії зупинив роботу: викрадено IT-керівника

Центробанк Лівії заявив, що "призупинив усі операції". Вже понад тиждень його будівля перебуває у облозі.

Центральний банк Лівії у неділю, 19 серпня, заявив, що "призупинив усі операції" після викрадення керівника відділу інформаційних технологій центробанку Мусаба Мсаллема, повідомила установа у соцмережах, пише AFP.

Банк заявив, що не відновить своєї роботи, допоки Мсаллема не буде звільнено, та зазначив, що іншим керівникам також погрожували викраденням. Установа не навела деталей щодо викрадення свого співробітника.

Центробанк Лівії в облозі вже тиждень

Ще за тиждень до викрадення Мсаллема озброєні люди взяли в облогу штаб-квартиру центробанка країни. Місцеві ЗМІ заявили, що це тиск з вимогою відставки керівника банку Седдіка аль-Кабіра.

Посол США Річард Норланд назвав спроби усунення Кабіра "неприйнятними", попередивши, що його заміна "силою може призвести до втрати Лівією доступу до міжнародних фінансових ринків".

Після облоги місія ООН з надання підтримки Лівії (UNSMIL) заявила, що банк відіграє важливу роль у фінансовій стабільності країни.

Конфлікт у Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафіу 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд у Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включаючи більшість нафтових родовищ. Хафтар намагається захопити Триполі з квітня 2019 року. Наприкінці лютого 2020 року сторони домовилися про режим припинення вогню, але потім бойові дії відновилися.

Уряд Сараджа підтримується в цьому конфлікті насамперед турецькими військами. Натомість Хафтар отримує допомогу від Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Єгипту, Саудівської Аравії та Росії.