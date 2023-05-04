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СуспільствоУкраїна

"Це треба як пам'ять": військовий ЗСУ відкрив музей війни

Марина Барба
30 січня 2024 р.

У Павлограді, що у Дніпропетровській області, працює приватний музей війни. Його заснував військовий Анатолій Токарєв. На фронті військовий з 2014-го року, він зібрав колекцію для музею, яка розповідає про хід російсько-української війни.

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