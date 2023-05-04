СуспільствоУкраїна"Це треба як пам'ять": військовий ЗСУ відкрив музей війни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаМарина Барба30.01.202430 січня 2024 р.У Павлограді, що у Дніпропетровській області, працює приватний музей війни. Його заснував військовий Анатолій Токарєв. На фронті військовий з 2014-го року, він зібрав колекцію для музею, яка розповідає про хід російсько-української війни.https://p.dw.com/p/4bQ0BРеклама