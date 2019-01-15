Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео)

Українські моряки показали спільну позицію та одностайно відмовилися відповідати на запитання суду. Згідно із Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, вони мають назвати лише ім'я, громадянство, вік і сімейний стан. Захист наполягає, що українські моряки - військовополонені, а значить, їх треба визнати такими та перенести справу в Московський військовий суд.