 Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 16.01.2019

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Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео)

У Москві суд у справі полонених українських моряків продовжив їм арешт до 24 квітня. На суд приїхали родичі моряків, які оплесками зустріли полонених. Судовий процес DW прокоментували адвокати моряків.

Акції на підтримку українських моряків провели і у Росії, і в Україні

Акції на підтримку українських моряків провели і у Росії, і в Україні

Українські моряки показали спільну позицію та одностайно відмовилися відповідати на запитання суду. Згідно із Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, вони мають назвати лише ім'я, громадянство, вік і сімейний стан. Захист наполягає, що українські моряки - військовополонені, а значить, їх треба визнати такими та перенести справу в Московський військовий суд.

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Українські моряки в російському полоні - репортаж з Москви (відео)

Волонтери збирають гроші та гуманітарну допомогу для ув'язнених РФ українських моряків. Адвокати намагаються потрапити до підзахисних. А у Громадській спостережній комісії Москви запевняють, що морякам нічого не бракує. (06.12.2018)  

Коментар: Захід на боці Києва у конфлікті з Москвою

Війна між Росією і Україною не є конфліктом між двома країнами, у якому Німеччина та ЄС можуть виступити нейтральними посередниками, вважає оглядач FAZ Райнгард Везер. (30.11.2018)  

Коментар: Воєнна партія для Петра Порошенка

30-денний воєнний стан в окремих регіонах України має дати чітку відповідь, чи готова держава до відсічі агресії в умовах повномасштабної війни, вважає Сергій Руденко. (30.11.2018)  

Українські військові в Азовському морі: нерівний баланс сил

Захоплені Росією біля Керчі військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" мали посилити новостворену базу військово-морських сил України в Азовському морі. Нині баланс сил там не на користь Києва. (27.11.2018)  

Bellingcat: Російські кораблі атакували українські в нейтральних водах

Розслідувачі групи Bellingcat проаналізували дані ФСБ та виявили, що російський прикордонний катер "Изумруд" відкрив вогонь по українському "Бердянську" не в "територіальному морі" Росії, а у міжнародних водах. (02.12.2018)  

Денісова: У Росії перебувають понад 80 українських політв'язнів

Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко та інші - загалом понад 80 українців перебувають у в'язницях Росії за свої політичні погляди. Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова. (12.01.2019)  

Під арештом чи в полоні: яка доля чекає на українських моряків у Криму

Захоплені поблизу Керченської протоки українські моряки заарештовані судами анексованого Криму. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Спільної стратегії захисту українців адвокати наразі не мають. (29.11.2018)  

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Полонені українські моряки: оплески в Москві, флешмоб в Україні (16.01.2019) 16.01.2019

У Москві суд у справі полонених українських моряків продовжив їм арешт до 24 квітня. На суд приїхали родичі моряків, які оплесками зустріли полонених. Судовий процес DW прокоментували адвокати моряків.