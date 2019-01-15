Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео)

У Москві суд у справі полонених українських моряків продовжив їм арешт до 24 квітня. На суд приїхали родичі моряків, які оплесками зустріли полонених. Судовий процес DW прокоментували адвокати моряків.
Українські моряки показали спільну позицію та одностайно відмовилися відповідати на запитання суду. Згідно із Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, вони мають назвати лише ім'я, громадянство, вік і сімейний стан. Захист наполягає, що українські моряки - військовополонені, а значить, їх треба визнати такими та перенести справу в Московський військовий суд.
Волонтери збирають гроші та гуманітарну допомогу для ув'язнених РФ українських моряків. Адвокати намагаються потрапити до підзахисних. А у Громадській спостережній комісії Москви запевняють, що морякам нічого не бракує. (06.12.2018)
Війна між Росією і Україною не є конфліктом між двома країнами, у якому Німеччина та ЄС можуть виступити нейтральними посередниками, вважає оглядач FAZ Райнгард Везер. (30.11.2018)
30-денний воєнний стан в окремих регіонах України має дати чітку відповідь, чи готова держава до відсічі агресії в умовах повномасштабної війни, вважає Сергій Руденко. (30.11.2018)
Захоплені Росією біля Керчі військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" мали посилити новостворену базу військово-морських сил України в Азовському морі. Нині баланс сил там не на користь Києва. (27.11.2018)
Розслідувачі групи Bellingcat проаналізували дані ФСБ та виявили, що російський прикордонний катер "Изумруд" відкрив вогонь по українському "Бердянську" не в "територіальному морі" Росії, а у міжнародних водах. (02.12.2018)
Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко та інші - загалом понад 80 українців перебувають у в'язницях Росії за свої політичні погляди. Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова. (12.01.2019)