 Cлідство у справі українських моряків у РФ триває - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2019

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Cлідство у справі українських моряків у РФ триває - адвокат

Слідство у кримінальній справі моряків, затриманих у 2018 році в Керченській протоці, яких РФ мала звільнити на підставі рішення міжнародного трибуналу, триває, заявив у Москві їхній адвокат.

Під час захоплення українських кораблів російськими прикордонниками у листопаді 2018 року (фото з архіву)

Під час захоплення українських кораблів російськими прикордонниками у листопаді 2018 року (фото з архіву)

Термін попереднього слідства у справі затриманих у листопаді 2018 року у Керченській протоці українських моряків продовжено ще на два місяці для здійснення низки слідчих дій. Про це у середу, 27 листопада, агенції "Інтерфакс" повідомив адвокат обвинувачених Росією моряків Микола Полозов. "Слідство продовжено на два місяці, до 20 січня, у зв'язку з тим, що слідчому необхідно отримати відповіді на доручення від оперативників. Також слідство планує допитати якогось свідка, якого - не кажуть", - сказав Полозов.

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Під час телефонної розмови президенти Франції та Росії обговорили проведення у Парижі саміту "нормандської четвірки" та повернення Росією затриманих українських кораблів. (18.11.2019)

Він додав, що з самими моряками слідчі не планують слідчих дій, викликати їх не мають наміру.

Полозов також пояснив, що все вилучене з українських кораблів майно поки що перебуває як речові докази у РФ.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники затримали з застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до порту Маріуполя, що на Азовському морі. В Росії моряків ув'язнили і звинуватили у незаконному перетині кордону, вчиненому організовано з застосуванням  насильства. Українські моряки ж наполягали, що вони військовополонені.  

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня постановив, що Росія має негайно звільнити моряків і передати Україні судна. Утім, моряки повернулися до України 7 вересня 2019 року у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб.

18 листопада кораблі були передані український стороні, однак на них була відсутня низка обладнання.

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