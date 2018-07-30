Cанкції ЄС щодо Росії: повний перелік

Анексія Росією Криму та підтримка Москвою сепаратистів на сході України призвели до запровадження Заходом широкомасштабних санкцій щодо РФ. Їх почали вводити вже в березні 2014 року, потім їх розширили і продовжили до нині. Йдеться про три групи санкцій з боку Євросоюзу.

Обмежувальні заходи у відповідь на анексію Криму і Севастополя

"Кримські" санкції набули чинності 19 грудня 2014 року. Вони забороняють громадянам і зареєстрованим в ЄС компаніям імпортувати продукцію з Криму, інвестувати в економіку півострова, купувати нерухомість, надавати туристичні послуги.

Круїзним суднам, що належить європейським компаніям або які плавають під прапором держав Євросоюзу, заборонено заходити в сім кримських портів (Севастополь, Керч, Ялту, Феодосію, Євпаторію, Чорноморськ і Камиш-Бурун).

Окрім того, введені обмеження на експорт товарів і технологій для енергетичного сектора півострова, транспорту і телекомунікацій, розвідки, видобутку і переробки нафти, газу та інших корисних копалин. Заборонено також надання фінансових і страхових послуг для цих секторів.

Санкції діють 12 місяців, потім ухвалюється рішення про доцільність їх продовження. Востаннє Рада Євросоюзу продовжила обмежувальні заходи щодо Криму і Севастополя 18 червня 2018 року до 23 червня 2019 року.

Адресні санкції

Адресні санкції щодо осіб, організацій і компаній, пов'язаних з діяльністю, яка "порушує або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України" почали вводити з 17 березня 2014 року. Спочатку до списку увійшли 21 фізична особа. Серед них - керівник фракції Держдуми "Справедлива Росія" Сергій Миронов і так званий "прем'єр-міністр Криму" Сергій Аксьонов. Згодом цей список постійно розширювався, і до 2018 року він містив уже 150 прізвищ. Крім того, санкції поширюються на 38 компаній і громадських організацій, що ведуть діяльність у Криму, або на території самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Фігурантам списку заборонений в'їзд до країн ЄС, а їхні банківські активи в країнах Євросоюзу (якщо такі є) заморожені. Санкції вводяться на півроку. 12 березня 2018 року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження санкцій до 15 вересня.

Окрім того, Європейський Союз запровадив санкції щодо низки російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту в анексованому Росією Криму. Відповідне рішення у понеділок, 30 липня, опубліковано в офіційному журналі ЄС. Зокрема, з 31 липня під європейськими санкціями перебуватимуть дві компанії російського олігарха Аркадія Ротенберга "Мостотрест" та "Стройгазмонтаж". Обидві компанії раніше вже були включені в американський список санкцій. Також під санкції ЄС потрапили "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", керченський "Суднобудівний завод "Залив", московська компанія "Стройгазмонтаж - Мост" та вологодська "ВАД".

Секторальні санкції

31 липня 2014 року Євросоюз оголосив про введення секторальних санкцій щодо російської економіки, які набули чинності 1 серпня. Вони включають ембарго на поставки озброєнь до Росії і вивезення з Росії зброї і "пов'язаних з ним матеріалів", заборона на ввезення в РФ "товарів і технологій подвійного призначення". Також заборонені поставки високотехнологічного обладнання для видобутку нафти в Арктиці, на глибоководному шельфі і сланцевої нафти.

Зокрема, була введена заборона на боргове фінансування трьох паливно-енергетичних компаній ("Роснефть", "Транснефть", "Газпром нафта") і трьох найбільших оборонних концернів ("Уралвагонзавод", "Оборонпром" і Об'єднана авіабудівна корпорація), введені обмеження на торги їхніми облігаціями, які мають термін обігу понад 30 днів, і на участь у випуску таких цінних паперів.

Заборонені поставки дев'яти російським оборонним концернам європейських технологій подвійного призначення. Встановлено обмеження на надання позик і надання інвестиційних послуг п'яти російським банкам - Ощадбанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЕБ і Россельхозбанку. Заборонено видачу їм кредитів терміном понад 30 днів, придбання і торгівля їхніми новими облігаціями, акціями та іншими цінними паперами терміном обігу понад 30 днів. Обмежено співпрацю з РФ у сфері послуг з глибоководної розробки родовищ і видобутку нафти.

Рішення про продовження секторальних санкцій приймається раз на півроку. В останній раз воно було ухвалене 5 липня 2018 року - санкції продовжені з 31 липня по 31 січня 2019 року.

У Європі до санкцій Євросоюзу щодо Росії приєдналися також Чорногорія, Ісландія, Албанія, Ліхтенштейн, Норвегія, Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Швейцарія і Україна.

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