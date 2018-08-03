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Буркіні

Буркіні - купальний костюм для жінок-мусульманок. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "буркіні".

Буркіні - купальний костюм для жінок, який складається з двох частин і закриває все тіло за винятком обличчя, долонь та стоп. Такий купальний костюм розробила ліванська модна дизайнерка Ахеда Занетті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому в Данії чоловіки-мусульмани за заборону нікаба (відео)

Чому в Данії чоловіки-мусульмани за заборону нікаба (відео) 03.08.2018

Данія останньою в Європі заборонила носити нікаб у громадських місцях. Противники нікаба вважають, що це символ поневолення жінки, прихильники - що це символ релігійної свободи.
Пляжна мода - нема нічого нового під сонцем!

Пляжна мода - нема нічого нового під сонцем! 23.06.2017

Купальник з однієї або двох частин, трусики-стрінги, бікіні, буркіні, нестандартний фасон і яскраві кольори. Щороку дизайнери купальників намагаються вигадати щось нове. Але це непросто. Адже все вже колись було...
Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем!

Пляжна мода: нема нічого нового під сонцем! 23.06.2017

Купальник з однієї або двох частин, трусики-стрінги, бікіні, буркіні, нестандартний фасон і яскраві кольори. Щороку дизайнери купальників намагаються вигадати щось нове. Але це непросто. Адже все вже колись було...

Бікіні чи буркіні? 100-секундна подорож у часі (21.06.2017) 21.06.2017

Надворі спека? Гайда на пляж! У жінок традиційне запитання: що вдягти? Пропонуємо вам історію купальної моди за 100 секунд.

Політичний ринг у Франції: хто перемагає? (21.03.2017) 21.03.2017

За оцінками оглядачів, на перших теледебатах у Франції переміг незалежний кандидат Еммануель Макрон, який за весь час ефіру не втратив холоднокровності та самовладання.

Європейський суд дозволив заборону хусток на робочому місці

Європейський суд дозволив заборону хусток на робочому місці 14.03.2017

Працівницям-мусульманкам зможуть забороняти носити хустки на робочому місці, якщо це порушує внутрішні правила компаній. Заборони так само можуть стосуватися хрестиків чи інших релігічних символів.
ЄСПЛ зобов'язав дівчат-мусульманок вчитися плавати з хлопцями

ЄСПЛ зобов'язав дівчат-мусульманок вчитися плавати з хлопцями 10.01.2017

За рішенням Європейського суду з прав людини, батьки-мусульмани не можуть забороняти своїм дітям відвідувати спортивні заняття з релігійних причин.

У Каннах скасували заборону буркіні

У Каннах скасували заборону буркіні 30.08.2016

У французькому курортному місті Канни заборону на носіння буркіні визнали незаконною. Суд назвав її порушенням прав людини.

Вбрання мусульманок: у чому різниця? (29.08.2016) 29.08.2016

Хіджаб, паранаджа, чадра, нікаб - у Європі не вщухають дискусії про заборону того чи іншого різновиду вбрання мусульманок. Але чим воно відрізняється?
Коментар: Заборона буркіні як програш демократії

Коментар: Заборона буркіні як програш демократії 26.08.2016

Заборона буркіні припала до душі французам, та суд її скасував. І правильно, переконаний Мартін Муно.
Вищий адміністративний суд Франції скасував заборону буркіні в одній з громад

Вищий адміністративний суд Франції скасував заборону буркіні в одній з громад 26.08.2016

Дія затвердженої раніше заборони місцевої влади міста Вільньов-Любе на носіння буркіні на пляжах призупинена Вищим адміністративним судом Франції. На думку суддів, це рішення є незаконним і порушує права людини.
Буркіні-скандал у Ніцці: що сталося насправді?

Буркіні-скандал у Ніцці: що сталося насправді? 26.08.2016

За даними ЗМІ, у Ніцці правоохоронці начебто змусили жінку в буркіні зняти із себе заборонений для носіння на пляжі у Франції елемент одягу та сплатити штраф. Однак не все так однозначно.
Долю буркіні у Франції вирішить суд

Долю буркіні у Франції вирішить суд 26.08.2016

Вищий адміністративний суд Франції має винести рішення щодо того, чи може місцева влада забороняти мусульманкам вдягати буркіні.

У Франції точаться суперечки щодо заборони буркіні (25.08.2016) 25.08.2016

Після повідомлень ЗМІ про те, що поліцейські нібито примусили жінку на пляжі в Ніцці зняти туніку і виписали їй штраф, дискусія щодо заборони буркіні у Франції розгорілася з новою силою.
На уроки плавання - у купальнику-паранджі

На уроки плавання - у купальнику-паранджі 13.09.2013

Чи обов'язково школяркам-мусульманкам брати участь у спільних з хлопцями уроках плавання? В крайньому разі, у купальниках, які закривають усе тіло? Дівчина з Франкфурта відмовилась це робити. Суд не погодився.