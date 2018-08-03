Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Буркіні - купальний костюм для жінок-мусульманок. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "буркіні".
Буркіні - купальний костюм для жінок, який складається з двох частин і закриває все тіло за винятком обличчя, долонь та стоп. Такий купальний костюм розробила ліванська модна дизайнерка Ахеда Занетті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Дія затвердженої раніше заборони місцевої влади міста Вільньов-Любе на носіння буркіні на пляжах призупинена Вищим адміністративним судом Франції. На думку суддів, це рішення є незаконним і порушує права людини.