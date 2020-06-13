Burisma заперечила причетність Злочевського до хабаря для НАБУ та САП

У компанії Burisma Group у суботу, 13 червня, заперечила інформацію Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про причетність співробітників фірми чи президента Миколи Злочевського до пропозиції хабаря за закриття справи проти останнього.

"Ні президент Burisma Group Микола Злочевський, ні інші працівники компанії не мають жодного стосунку до озвучених подій. Микола Злочевський ні до кого не звертався з проханнями про вчинення неправомірних дій і жодним чином не сприяв таким діям; а також не має стосунку до продемонстрованих коштів або будь-яких очікувань щодо подарунків до дня народження", - йдеться в заяві компанії.

У Burisma Group наголосили, що будь-яке згадування компанії та її власника розцінюється нею як провокація. "Компанія працює виключно в рамках чинного законодавства, є одним з найбільших платників податків та відстоює інтереси енергонезалежності України", - зазначається в заяві.

Як повідомлялося, раніше цього дня директор НАБУ Артем Ситник розповів деталі в справі щодо спроби дати хабаря керівництву антикорупційних органів. За його словами, хабар у шість мільйонів доларів США пропонували за закриття кримінального провадження, де одним із підозрюваних був колишній міністр екології Микола Злочевський. Гроші призначалися за закриття епізоду зі сприяння Злочевського у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку", зазначив Ситник. Він додав, що планувалося закрити цю справу до дня народження Злочевського.

Напередодні НАБУ та САП повідомили, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП задокументували факт надання колишнім високопосадовцем неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі шести мільйонів доларів США.