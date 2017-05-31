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Бріґітте Цюпріс

Тема

Бріґітте Цюпріс - німецька політикиня.

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Докладно

В Європі застерігають Трампа щодо роз'язування торговельної війни

У ФРН закликають Трампа отямитися у митному питанні

У ФРН закликають Трампа отямитися у митному питанні

Нові митні збори Вашингтона на товари з ЄС можуть мати непередбачувані наслідки, вважають у Берліні.
Економіка4 березня 2018 р.
Бріґітте Цюпріс очікує стійкого зростання німецької економіки

Уряд ФРН покращив економічний прогноз на 2017 та 2018 роки

Уряд ФРН покращив економічний прогноз на 2017 та 2018 роки

Берлін очікує економічного зростання на 2 відсотки цього року та на 1,9 відсотка - наступного.
Економіка11 жовтня 2017 р.
Берлін погрожує США заходами у відповідь на санкції

Берлін погрожує США заходами у відповідь на санкції

Берлін погрожує США заходами у відповідь на санкції

Німеччина не хоче торговельної війни зі Сполученими Штатами Америки, заявила міністерка економіки ФРН.
Політика31 липня 2017 р.
Міністерка економіки ФРН проти чіткої дати переходу на електромобілі

Цюпріс: ФРН навряд чи перейде на електромобілі до 2040 року

Цюпріс: ФРН навряд чи перейде на електромобілі до 2040 року

Міністерка Бріґітте Цюпріс сумнівається, що Німеччина зможе вивести мільйон електромобілів на свої дороги до 2020 року.
Економіка30 липня 2017 р.
Бріґітте Цюпріс очікує стійкого зростання німецької економіки

В уряді ФРН побоюються торговельної війни між ЄС та США

В уряді ФРН побоюються торговельної війни між ЄС та США

До цього можуть призвести односторонні санкції США проти РФ, вважає міністерка економіки Німеччини Бріґітте Цюпріс.
Політика27 липня 2017 р.
Угода TTIP має багато критиків

США готові відновити переговори про TTIP

США готові відновити переговори про TTIP

Міністр торгівлі США раптово заявив, що для його країни доцільно відновити переговори про TTIP з Євросоюзом.
Економіка31 травня 2017 р.
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