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Бріґітте Цюпріс
Тема
Бріґітте Цюпріс - німецька політикиня.
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У ФРН закликають Трампа отямитися у митному питанні
У ФРН закликають Трампа отямитися у митному питанні
Нові митні збори Вашингтона на товари з ЄС можуть мати непередбачувані наслідки, вважають у Берліні.
Економіка
04.03.2018
4 березня 2018 р.
Уряд ФРН покращив економічний прогноз на 2017 та 2018 роки
Уряд ФРН покращив економічний прогноз на 2017 та 2018 роки
Берлін очікує економічного зростання на 2 відсотки цього року та на 1,9 відсотка - наступного.
Економіка
11.10.2017
11 жовтня 2017 р.
Берлін погрожує США заходами у відповідь на санкції
Берлін погрожує США заходами у відповідь на санкції
Німеччина не хоче торговельної війни зі Сполученими Штатами Америки, заявила міністерка економіки ФРН.
Політика
31.07.2017
31 липня 2017 р.
Цюпріс: ФРН навряд чи перейде на електромобілі до 2040 року
Цюпріс: ФРН навряд чи перейде на електромобілі до 2040 року
Міністерка Бріґітте Цюпріс сумнівається, що Німеччина зможе вивести мільйон електромобілів на свої дороги до 2020 року.
Економіка
30.07.2017
30 липня 2017 р.
В уряді ФРН побоюються торговельної війни між ЄС та США
В уряді ФРН побоюються торговельної війни між ЄС та США
До цього можуть призвести односторонні санкції США проти РФ, вважає міністерка економіки Німеччини Бріґітте Цюпріс.
Політика
27.07.2017
27 липня 2017 р.
США готові відновити переговори про TTIP
США готові відновити переговори про TTIP
Міністр торгівлі США раптово заявив, що для його країни доцільно відновити переговори про TTIP з Євросоюзом.
Економіка
31.05.2017
31 травня 2017 р.
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