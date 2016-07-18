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Болонська реформа - уніфікація системи вищої освіти в Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "болонська реформа".
Під болонською реформою розуміють процес, спрямований на уніфікацію системи вищої освіти на загальноєвропейському рівні. Створення загальноєвропейського простору вищої освіти підвищує студентську мобільність. 1999 року 29 міністрів освіти з європейських країн підписали в італійській Болоньї заяву про необхідність провести структурні зміни в системі вищої освіти в Європі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Через 12 років після початку Болонського процесу критики продовжують шукати недоліки в новій системі освіти. Професор соціології з Ерфурта Вольф Ваґнер в інтерв’ю Deutsche Welle дав свою оцінку Болонській реформі.
Міністри з питань освіти та науки з 46 країн радитимуться протягом двох днів у Будапешті й Відні стосовно можливості удосконалення болонської реформи. Незважаючи на критику, позитивний результат є, переконані політики.