Болонська реформа - уніфікація системи вищої освіти в Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "болонська реформа".

Під болонською реформою розуміють процес, спрямований на уніфікацію системи вищої освіти на загальноєвропейському рівні. Створення загальноєвропейського простору вищої освіти підвищує студентську мобільність. 1999 року 29 міністрів освіти з європейських країн підписали в італійській Болоньї заяву про необхідність провести структурні зміни в системі вищої освіти в Європі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.