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Болонська реформа

Болонська реформа - уніфікація системи вищої освіти в Європі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "болонська реформа".

Під болонською реформою розуміють процес, спрямований на уніфікацію системи вищої освіти на загальноєвропейському рівні. Створення загальноєвропейського простору вищої освіти підвищує студентську мобільність. 1999 року 29 міністрів освіти з європейських країн підписали в італійській Болоньї заяву про необхідність провести структурні зміни в системі вищої освіти в Європі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Визнання дипломів: поневіряння випускників українських вишів у Німеччині

Визнання дипломів: поневіряння випускників українських вишів у Німеччині 18.07.2016

Випускникам українських вишів, як правило, украй складно домогтися визнання дипломів у Німеччині. Про проблему знають вже давно і в Україні, і у ФРН. Але чи щось робиться для її вирішення?
Страх і свобода, або 15 років Болонської реформи

Страх і свобода, або 15 років Болонської реформи 25.06.2014

1999 року Німеччина приєдналася до Болонської реформи. Було запроваджено визнані на міжнародному рівні освітні ступені бакалавра та магістра. Утім, нині, після 15 років реформи, багато хто не дуже задоволений нею.
Сідай, два! Болонська реформа не виправдала очікувань

Сідай, два! Болонська реформа не виправдала очікувань 15.08.2012

10 років тому в Німеччині була запроваджена болонська реформа. Вона передбачала мобільність у міжнародних обмінах, уніфіковані дипломи та більш доступну вищу освіту. Однак результати свідчать про інше.
Німецький професор: до Болонського процесу в Німеччині поставились несерйозно

Німецький професор: до Болонського процесу в Німеччині поставились несерйозно 28.09.2011

Через 12 років після початку Болонського процесу критики продовжують шукати недоліки в новій системі освіти. Професор соціології з Ерфурта Вольф Ваґнер в інтерв’ю Deutsche Welle дав свою оцінку Болонській реформі.
Болонська реформа змушує студентів учитися і на канікулах

Болонська реформа змушує студентів учитися і на канікулах 05.08.2011

Від часу запровадження Болонської реформи ситуація з іспитами для студентів у Німеччині ускладнилася. Багатьом тепер доводиться вчитися більше, ніж раніше.
Болонська реформа: мрія про освіту без кордонів поки далека від реальності

Болонська реформа: мрія про освіту без кордонів поки далека від реальності 11.03.2010

Міністри з питань освіти та науки з 46 країн радитимуться протягом двох днів у Будапешті й Відні стосовно можливості удосконалення болонської реформи. Незважаючи на критику, позитивний результат є, переконані політики.