Бої за Авдіївку: попри великі втрати армія РФ не зупиняє штурму
Російські війська ось уже понад місяць активно штурмують Авдіївку. Про оборону міста, його стратегічне значення та життя місцевих мешканців - в фотогалереї DW.
Дев'ять років оборони
Оборона Авдіїївки - колись 30-тисячного індустріального міста на північ від Донецька - триває вже майже дев'ять років. Утім ось уже понад місяць як російська армія активно штурмує його з трьох сторін, та істотних успіхів так і не досягла.
Східний форпост
Для ЗСУ Авдіївка - один із останніх форпостів на Донбасі, до того ж чи не найсхідніший і найближчий до Донецька. Боронити його допомагають роками вибодувана система укріплень та мінних полів.
За будь-яку ціну
На початку російського наступу аналітики вважали, що його мета - відволікти ЗСУ від успішного штурму на Запоріжжі. Нині ж більшість сходиться у думці - Кремль налаштований взяти місто за будь-яку ціну. Успіх на фронті Путіну потрібен, зокрема, для оголошення наступних президентських виборів, вважає президент України Володимир Зеленський. На фото: Володимир Зеленський у Авдіївці в квітні 2023 року.
Логістика понад усе
Контроль над містом суттєво впливає на логістику усіх бойових дій на Донбасі. ЗСУ систематично обстрілюють з нього автомобільний та залізничний шляхи між Донецьком та Ясинуватою і командні пункти росіян у столиці регіону, до якої по прямій усього 15 кілометрів. Армія РФ, захопивши місто, теж переріже маршрути постачання ЗСУ, пояснює польский аналітичний центр Rochan Consulting.
Найзапекліше місце
Тож символічне і стратегічне значення для обох сторін перетворило Авдіївку на чи не найгарячіший театр бойових дій за весь 2023 рік. На фото: Бійці спецназу "Омега" Національної гвардії України відбивають наступ росіян з протитанкового грантомета, 8 листопада 2023 року.
"М'ясні штурми"
Перші спроби атакувати Авдіївку з північного та південного флангів коштували росіянам значних втрат у живій силі та бронетехніці. Командування кинуло на штурм незнайомі із місцевістю резервні бригади, що швидко потрапляли під українські обстріли, розповідав DW Віталій Підвисоцький, начальник артилерії 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ. На фото: "Град" 59-ї бригади під Авдіївкою.
Бої за коксохім
З початку листопада російська армія намагається захопити територію Авдіївського коксохімічного комбінату - головного підприємства міста, що повністю зупинило виробництво в квітні 2022 року. 7 листопада з нього евакуювали останніх 16 співробітників, які забезпечували консервацію заводу. На фото: вид на Авдіївський коксохім з Донецька
Вражаючі втрати
Як ЗСУ, так і закордонні розвідки оцінюють втрати росіян під Авдіївкою як величезні. Головнокомандувач Валерій Залужний стверджує, що за місяць ЗСУ вивели з ладу понад 100 танків, 250 інших бронемашин, близько пів сотні артилерійських систем, 7 літаків Су-25, а також вбили близько 10 тисяч військових РФ. Британська розвідка повідомляє про 200 одиниць техніки та "кілька тисяч" військових.
Важка оборона
Однак і українські сили оборони несуть суттєві втрати під час захисту міста - в першу чергу через істотну перевагу росіян у повітрі. Міноборони РФ стверджує, що щоденні втрати ЗС У під Авдіївкою скановлять 200-300 бійців. За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, цього тижня російські війська просунулися до східної околиці Степового (3 кілометри на північ від Авдіївки).
Цивільне життя на лінії фронту
Артилерійські та авіаудари добивають місто, яке обстрілюється від 2014 року. Попри це, за словами голови міської військової адміністрації Віталія Барабаша, в Авдіївці все ще залишається майже півтори тисячі мешканців, які від 2021 року живуть без постійного водопостачання, а від весни 2022 - без світла. На фото: Пенсіонер у Авдіївці, жовтень 2023 року
Руйнують під нуль
"Місто стирають, руйнують його "під нуль". На жаль, Авдіївка поступово перетворюється на Мар'їнку, якої вже взагалі, у принципі, не існує", - розповів Барабаш в ефірі телемарафону 15 листопада. Адміністрація проводить евакуацію місцевих уже понад рік, за минулий тиждень виїхала ще сотня людей. На фото: Поліція та ДСНС евакують пораненого на дорозі під Авдіївкою, 13 листопада 2023 року.