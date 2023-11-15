Артилерійські та авіаудари добивають місто, яке обстрілюється від 2014 року. Попри це, за словами голови міської військової адміністрації Віталія Барабаша, в Авдіївці все ще залишається майже півтори тисячі мешканців, які від 2021 року живуть без постійного водопостачання, а від весни 2022 - без світла. На фото: Пенсіонер у Авдіївці, жовтень 2023 року