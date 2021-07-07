Бізнес на полуниці: як розкрутити фермерство в ОТГ (відео)

Вадим Дацюк мешкає у селі Висока Піч, що на Житомирщині. Має свій город, на якому працює після роботи в місцевій школі вчителем математики. І "трієчник по полуницях ", в розумінні вчителя, це коли з 15-ти соток за сезон можна зібрати півтони полуниці. Щоправда, для цього треба багато попрацювати. Вадим Дацюк в свої 59 років каже, що в селі Висока Піч він - чи не наймолодший полуничник. Здебільшого цією "городньою справою" - збиранням полуниць - займаються люди 60+. Причому настільки успішно, що Тетерівська ОТГ, куди село Висока Піч приєдналася пів року тому, вирішила підтримати полуничників. Ба більше, спробувати розкрутити, так би мовити, цей "полуничний" бренд. Дивіться репортаж DW:



