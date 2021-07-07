 Бізнес на полуниці: як розкрутити фермерство в ОТГ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.07.2021

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Політика й суспільство

Бізнес на полуниці: як розкрутити фермерство в ОТГ (відео)

Селяни вимушені знищувати поля полуниці, бо її нікуди здати. У Тетерівській громаді на Житомирщині вирішили підтримати полуничне фермерство. А надихнуло ОТГ на це полуничне село Висока Піч.

Кошик із полуницями на полуничному полі

Кошик із полуницями на полуничному полі

Вадим Дацюк  мешкає у селі Висока Піч, що на Житомирщині. Має свій город, на якому працює після роботи в місцевій школі вчителем математики. І "трієчник по полуницях ", в розумінні вчителя, це коли з 15-ти соток за сезон можна зібрати півтони полуниці. Щоправда, для цього треба багато попрацювати. Вадим Дацюк в свої 59 років каже, що в селі Висока Піч він - чи не наймолодший полуничник. Здебільшого цією "городньою справою" - збиранням полуниць - займаються люди 60+. Причому настільки успішно, що Тетерівська ОТГ, куди село Висока Піч приєдналася пів року тому, вирішила підтримати полуничників. Ба більше, спробувати розкрутити, так би мовити, цей "полуничний" бренд. Дивіться репортаж DW:


 

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Кошик із полуницями на полуничному полі

Бізнес на полуниці: як розкрутити фермерство в ОТГ (відео)

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