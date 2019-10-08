Більшість італійців проголосували за скорочення складу парламенту

Більшість італійців підтримують скорочення складу парламенту країни майже на третину. Це випливає з результатів перших екзитполів, оприлюднених у понеділок, 21 вересня, після проведення в країні референдуму. Скорочення числа депутатів підтримує 60-64 відсотки голосувальників, повідомила агенція Ansa.

Реформа передбачає скорочення обох палат італійського парламенту. Зокрема, число депутатів в палаті представників має зменшитися з 630 до 400. Кількість членів Сенату планують скоротити з 315 до 200.

Ініціативу щодо проведення референдуму стосовно скорочення числа членів парламенту висунула правляча партія "Рух п'яти зірок". Прихильники цієї ідеї вважають, що таким чином можна буде зекономити гроші платників податків, та сподіваються на збільшення ефективності роботи парламенту.

Противники цієї ініціативи вважають, що окрім скорочення числа депутатів необхідні подальші зміни в італійському виборчому законодавстві. Також, на їхню думку, зі скороченням кількості може зрости влада окремих членів парламенту. Наступні парламентські вибори в Італії призначені на 2023 рік.