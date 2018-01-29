Бейонсе, Тейлор Свіфт і Біллі Айліш стали лауреатками премії "Греммі"

У США в ніч на понеділок, 15 березня, відбулося вручення музичної премії Grammy. Через пандемію 63-я церемонія проходила в гібридному форматі: основні події і трансляції одночасно відбувалися на декількох сценах у трьох штатах.

За підсумками події американська співачка Бейонсе вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород "Греммі" - на її рахунку тепер 28 статуеток. Раніше лідеркою була кантрі-співачка Елісон Краусс (27 нагород).

Тейлор Свіфт на церемонії нагородження

Як повідомляють організатори, "Піснею року" стала композиція "I Can't Breathe" американської співачки H. E. R.

У категорії "Найкращий запис року" нагороду забрала Біллі Айліш з композицією "Everything I Wanted", а "Найкращим альбомом року" був визнаний "Folklore" співачки Тейлор Свіфт.

Найкращою новою виконавицею назвали американську реп-співачку Megan Thee Stallion. Також вона отримала нагороду за кращу реп-пісню "Savage" (спільна робота з Бейонсе).

Американська реп-співачка Megan Thee Stallion

Найкращим сольним попвиконавцем став британський співак Гаррі Стайлс, який виконав пісню "Watermelon Sugar". Найкращим попвиконанням дуетом стала пісня "Rain On Me", яку виконали Леді Гага і Аріана Гранде.

Найкращий кліп - теж від Бейонсе

Найкращим музичним відео став кліп Бейонсе на пісню "Brown Skin Girl".

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Володарем нагороди за найкращий саундтрек до фільму став "Джокер" Тодда Філліпса.

Біллі Айліш забрала нагороду за найкращу пісню, написану для 25-го фільму про Джеймса Бонда "No Time To Die".

Біллі Айліш

Статуетку "Греммі" за найкращу збірку саундтреків до фільму забрав "Кролик ДжоДжо" Тайка Вайтіті.

Діджей із Казахстану Іманбек Зейкенов, відомий під псевдонімом Imanbek, завоював "Греммі" за ремікс композиції "Roses" американського репера SAINt JHN. Запис зібрав на YouTube понад 100 мільйонів переглядів, журнал Billboard включив композицію до списку 100 найпопулярніших музичних творів. Для Казахстану це перша номінація і перша перемога на "Греммі".