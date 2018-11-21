 Bellingcat і The Insider: організатор перевороту в Чорногорії є розвідником РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2018

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Новини

Bellingcat і The Insider: організатор перевороту в Чорногорії є розвідником РФ

Росіянин Володимир Попов, оголошений в міжнародний розшук після провалу спроби держперевороту в Чорногорії, виявився співробітником ГРУ Володимиром Мойсеєвим, повідомили Bellingcat і The Insider.

Учасники спроби перевороту в Чорногорії

Затримання учасників спроби держперевороту в Чорногорії (фото з архіву)

Справжнє ім'я громадянина Росії Володимира Попова, обвинуваченого владою Чорногорії в спробі організації перевороту в цій країні, - Володимир Мойсеєв. Він співробітник російської військової розвідки ГРУ, повідомили в четвер, 22 листопада, групи викривачів-розслідників Bellingcat і The Insider.

З матеріалів журналістського розслідування випливає, що 38-річний Мойсеєв між 2006 і 2009 роком, після закінчення Тюменського вищого військово-інженерного командного училища, проходив вишкіл у військовій частині 48427 в Москві, яку пов'язують зі спецназом Головного управління генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ). Свою другу ідентичність - Володимира Попова - він отримав 2009 року і регулярно користується нею під час подорожей Європою в якості "фотожурналіста" або як "агент з морського страхування". Переважно його маршрути пролягали Балканами, Кавказом та Туреччиною.

Мойсеєв-Попов вже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів різних країн. Приміром, 2014 року в Молдові, яка тоді саме готувалася підписати Договір про асоціацію з Євросоюзом. "За даними місцевих спецслужб, співробітники ГРУ планували організувати заворушення в Молдові за українським сценарієм, спираючись на місцеві воєнізовані формування, які пройшли вишкіл у Ростові", - повідомляється в матеріалах розслідування.

У жовтні 2016 року Мойсеєв з документами на ім'я Попова вирушив до Сербії, де, за даними спецслужб, тривала підготовка перевороту в Чорногорії. Саме тоді контррозвідникам, повідомляє The Insider, вдалося зафіксувати і сфотографувати момент зустрічі "Попова" з його колегою з ГРУ Едуардом Широковим, пізніше ідентифікованим як Едуард Шишмаков.

Спроба перевороту в Чорногорії

Кримінальну справу про підготовку держперевороту в Чорногорії було порушено восени 2016 року. Згідно з версією слідства, щоб не допустити вступу країни в НАТО, заколотники планували 17 жовтня 2016 року, в день виборів до парламенту країни, захопити будівлю законодавчого органу, заарештувати або вбити прем'єр-міністра країни Міло Джукановича і привести до влади проросійську партію "Демократичний фронт". Після провалу перевороту в Чорногорії заарештували 20 осіб, у яких виявили різноманітні види стрілецької зброї. 24 жовтня в Сербії заарештували трьох громадян Росії. У них, за даними сербської поліції, виявили ​​фальшиву форму чорногорських поліцейських, 122 тисячі євро готівкою і обладнання для шифрованого зв'язку. Після візиту в Белград глави Радбезу Росії Миколи Патрушева Сербія видала заарештованих росіян Москві.

"Едуард Широков" і "Володимир Попов" були оголошені Чорногорією в міжнародний розшук за лінією Інтерполу.

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Аудіо й відео до теми

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