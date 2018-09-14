 Bellingcat: Підозрювані в отруєнні Скрипалів причетні до спецслужб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2018

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Новини

Bellingcat: Підозрювані в отруєнні Скрипалів причетні до спецслужб

Розслідувачі заявили, що встановили зв'язок підозрюваних в отруєнні Скрипалів Олександра Петрова і Руслана Боширова із російськими спецслужбами.

Руслан Боширов та Олександр Петров напередодні дали інтерв'ю RT

Руслан Боширов та Олександр Петров напередодні дали інтерв'ю RT

Олександр Петров і Руслан Боширов, яких у Великобританії підозрюють в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, причетні до спецслужб Росії. Про це йдеться у розслідуванні Bellingcat та The Insider, опублікованому у п'ятницю, 14 вересня.

Розслідувачі повідомили, що з'ясували це завдяки паспортним даним підозрюваних та інформації з бази даних паспортів та реєстрації. Зокрема, Петров та Боширов отримали внутрішні паспорти на ці імена у 2009 році, до цього часу будь-які записи про них відсутні. Це означає, що ці імена, ймовірно, є прикриттям для співробітників однієї з російських спецслужб, йдеться у розслідуванні.

Окрім того, за цими даними, в паспорті одного з підозрюваних є різні позначки про секретність, які характерні для співробітників спецслужб або вищих державних чиновників. У базі даних паспортів запис про паспорт Петрова має печатку із вказівкою "Відомостей не давати".

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Ймовірні отруювачі Скрипалів "Новачком" росіяни Руслан Боширов і Олександр Петров назвали себе підприємцями у фітнес-індустрії. У Солсбері вони приїхали, щоб подивитися собор. (13.09.2018)

Розповідь підозрюваних в отруєнні Скрипаля в британському уряді назвали "брехнею та кричущими фабрикаціями". Речник Терези Мей запевнив, що Боширов і Петров будуть притягнуті до відповідальності, якщо залишать межі РФ. (13.09.2018)

"Джерело в російській поліції, яке регулярно працює з централізованою базою даних, підтвердило Bellingcat і The Insider, що ніколи не бачило таку печатку на будь-якій паспортній формі за свою кар'єру. Джерело припустило, що ця позначка застосовується до глибоко законспірованих співробітників спецслужб", - йдеться у розслідуванні.

Крім того, розслідувачі заперечили заяви Петрова і Боширова з інтерв'ю RT про те, що вони довгий час планували свій візит в Солсбері. Згідно зі списком пасажирів "Аерофлоту", підозрювані замовили квитки та реєстрацію на рейс в інтернеті ввечері 1 березня напередодні їхньої поїздки.

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