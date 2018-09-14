Bellingcat: Підозрювані в отруєнні Скрипалів причетні до спецслужб

Олександр Петров і Руслан Боширов, яких у Великобританії підозрюють в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, причетні до спецслужб Росії. Про це йдеться у розслідуванні Bellingcat та The Insider, опублікованому у п'ятницю, 14 вересня.

Розслідувачі повідомили, що з'ясували це завдяки паспортним даним підозрюваних та інформації з бази даних паспортів та реєстрації. Зокрема, Петров та Боширов отримали внутрішні паспорти на ці імена у 2009 році, до цього часу будь-які записи про них відсутні. Це означає, що ці імена, ймовірно, є прикриттям для співробітників однієї з російських спецслужб, йдеться у розслідуванні.

Окрім того, за цими даними, в паспорті одного з підозрюваних є різні позначки про секретність, які характерні для співробітників спецслужб або вищих державних чиновників. У базі даних паспортів запис про паспорт Петрова має печатку із вказівкою "Відомостей не давати".

"Джерело в російській поліції, яке регулярно працює з централізованою базою даних, підтвердило Bellingcat і The Insider, що ніколи не бачило таку печатку на будь-якій паспортній формі за свою кар'єру. Джерело припустило, що ця позначка застосовується до глибоко законспірованих співробітників спецслужб", - йдеться у розслідуванні.

Крім того, розслідувачі заперечили заяви Петрова і Боширова з інтерв'ю RT про те, що вони довгий час планували свій візит в Солсбері. Згідно зі списком пасажирів "Аерофлоту", підозрювані замовили квитки та реєстрацію на рейс в інтернеті ввечері 1 березня напередодні їхньої поїздки.