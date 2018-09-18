 Bellingcat: Петров і Боширов мають історію арешту у Нідерландах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2018

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Новини

Bellingcat: Петров і Боширов мають історію арешту у Нідерландах

Підозрювані у причетності до отруєння екс-агента Сергія Скрипаля Петров і Боширов раніше були затримані у Нідерландах, пише проект розслідувачів Bellingcat.

Петров та Боширов інтерв'ю

Підозрювані британською владою в замаху на екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському Солсбері особи, відомі як Олександр Петров і Руслан Боширов, мають історію арешту в Нідерландах. Про це йдеться в опублікованій в четвер, 20 вересня, другій частині спільного розслідування Bellingcat і The Insider, які посилаються на неназваного співрозмовника з правоохоронних органів цієї європейської країни. Розслідувальники дослідили подорожі "Петрова" за його паспортом, який також вказує на причетність до ГРУ.

"Їх непередбачувано звивистий маршрут по земній кулі часом нагадує персонажів з "Місія неможлива", але при цьому чітко видно акцент на країнах Західної Європи", - зазначають журналісти. Вони з'ясували, що подорожі з новим паспортом "Петрова" почалися 8 квітня 2016 року - тоді він вилетів з Мінська до Амстердама, якраз через два дні після суперечливого референдуму щодо угоди про асоціацію з Україною. Через 10 днів він (або ж разом з "Бошировим") повернувся до Москви.

DW.COM

Ймовірні отруювачі Скрипалів "Новачком" росіяни Руслан Боширов і Олександр Петров назвали себе підприємцями у фітнес-індустрії. У Солсбері вони приїхали, щоб подивитися собор.

Боширову і Петрову, підозрюваним у замаху на Скрипаля, довелося дати інтерв'ю RT в якості покарання за те, що вони "наслідили" в ході спецоперації, пише The Telegraph. (16.09.2018)

Журналісти ABC News і Independent повідомили, що зателефонували за номером з документів Олександра Петрова, якого Лондон підозрює в отруєнні Скрипалів. Їм відповіли, що це міноборони РФ. (15.09.2018)

У день референдуму щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС Deutsche Welle нагадує, звідки взялась така ідея, а також про можливі наслідки цього волевиявлення та його впливу на долю євроасоціації України. (06.04.2016)

Швейцарська історія

Джерела розслідувачів у правоохоронних органах зазначили, що Петрова та Боширова арештовували в Нідерландах. Співрозмовник не назвав дату чи контекст затримання. Водночас ЗМІ раніше писали про арешт у Нідерландах і депортацію двох неназваних російських шпигунів. 

13 вересня голландська газета NRC Handelsblad і швейцарське видання Tages-Anzeiger повідомляли про затримання на початку 2018 року в Нідерландах двох російських агентів. За даними джерел видань, росіяни перевозили до Швейцарії хакерське обладнання, щоб отримати доступ до даних лабораторії в місті Шпіц, яка зокрема допомагає розслідувати хімічні атаки Сирії і отруєння Скрипалів. Затриманих також підозрюють у причетності до кібератаки на європейську штаб-квартиру Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) в Лозанні.

Поїздка в Швейцарію взимку 2018 року була останнім візитом Петрова до Шенгенської зони, зазначають автори розслідування. Це не означає, що підозрювані в отруєнні Скрипалів і згадані в ЗМІ заарештовані фахівці з кібератак - одні й ті самі люди, наголошує Bellingcat. Однак подібний "збіг за часом і місцем не міг бути випадковим - позаяк коли арешт і справді був, то вони діяли як мінімум в одній групі.

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Головні "відмазки" силовиків РФ на випадок провалу

Посилання в інтернеті

Skripal Suspects Confirmed as GRU Operatives: Prior European Operations Disclosed

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Головні "відмазки" силовиків РФ на випадок провалу  

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The Sunday Mirror: Підозрювані в отруєнні Скрипалів мали спільників 16.09.2018

Слідчі вважають, що до поїздки в Солсбері підозрювані в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов і Олександр Петров зустрічалися з лікарем і ще одним помічником, який працює в російському посольстві.

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