Bellingcat: Петров і Боширов мають історію арешту у Нідерландах

Підозрювані британською владою в замаху на екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському Солсбері особи, відомі як Олександр Петров і Руслан Боширов, мають історію арешту в Нідерландах. Про це йдеться в опублікованій в четвер, 20 вересня, другій частині спільного розслідування Bellingcat і The Insider, які посилаються на неназваного співрозмовника з правоохоронних органів цієї європейської країни. Розслідувальники дослідили подорожі "Петрова" за його паспортом, який також вказує на причетність до ГРУ.

"Їх непередбачувано звивистий маршрут по земній кулі часом нагадує персонажів з "Місія неможлива", але при цьому чітко видно акцент на країнах Західної Європи", - зазначають журналісти. Вони з'ясували, що подорожі з новим паспортом "Петрова" почалися 8 квітня 2016 року - тоді він вилетів з Мінська до Амстердама, якраз через два дні після суперечливого референдуму щодо угоди про асоціацію з Україною. Через 10 днів він (або ж разом з "Бошировим") повернувся до Москви.

Швейцарська історія

Джерела розслідувачів у правоохоронних органах зазначили, що Петрова та Боширова арештовували в Нідерландах. Співрозмовник не назвав дату чи контекст затримання. Водночас ЗМІ раніше писали про арешт у Нідерландах і депортацію двох неназваних російських шпигунів.

13 вересня голландська газета NRC Handelsblad і швейцарське видання Tages-Anzeiger повідомляли про затримання на початку 2018 року в Нідерландах двох російських агентів. За даними джерел видань, росіяни перевозили до Швейцарії хакерське обладнання, щоб отримати доступ до даних лабораторії в місті Шпіц, яка зокрема допомагає розслідувати хімічні атаки Сирії і отруєння Скрипалів. Затриманих також підозрюють у причетності до кібератаки на європейську штаб-квартиру Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) в Лозанні.

Поїздка в Швейцарію взимку 2018 року була останнім візитом Петрова до Шенгенської зони, зазначають автори розслідування. Це не означає, що підозрювані в отруєнні Скрипалів і згадані в ЗМІ заарештовані фахівці з кібератак - одні й ті самі люди, наголошує Bellingcat. Однак подібний "збіг за часом і місцем не міг бути випадковим - позаяк коли арешт і справді був, то вони діяли як мінімум в одній групі.