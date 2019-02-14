Bellingcat опублікувала розслідування про шефа отруювачів в Солсбері

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat отримала дані білінгу мобільного телефону Дениса Сергеєва, якого вважають керівником групи офіцерів військової розвідки, яка здійснила отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в Великобританії. Про це Bellingcat повідомив 28 червня.

Згідно з цими даними, Денис Сергеєв, який прибув до Лондона під псевдонімом "Сергій Федотов" одночасно з "Олександром Петровим" (Олександром Мішкіним) та "Русланом Бошировим" (Анатолієм Чепігою), практично щодня, в "рутинному режимі", відвідував в Москві адреси, пов'язані з Головним розвідувальним управлінням (ГРУ), включаючи штаб-квартиру організації. Під час поїздки в Лондон Сергеєв дзвонив тільки на один телефонний номер, який, на думку джерел BBC, міг належати його зв'язковому в ГРУ. Цей номер, всупереч російському законодавству, не був закріплений за окремою особою.

Вранці 3 березня Сергеєв міг в центрі Лондона, в районі набережної Темзи, зустрітися з "Петровим" і "Бошировим", які після цього сіли на поїзд в напрямку Солсбері. Джерела BBC називають і звання Сергеєва - генерал-майор ГРУ.

Про те, що "Сергій Федотов" є третім підозрюваним в "справі Скрипаля" 6 лютого повідомила британська газета The Telegraph. Кілька днів по тому стало відомо, що людина з таким іменем може бути причетна до спроби отруєння болгарського фабриканта Еміліана Гебрева в 2015 році. Припускається, що підприємця, як і Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною сімейства "Новачок".