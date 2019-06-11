Baltops 2019: наймасштабніші навчання в Балтійському морі з часів СРСР (відео)

Таких масштабних навчань на Балтиці НАТО не проводила з часів розвалу СРСР. У маневрах Baltops 2019 беруть участь півсотні кораблів з 18 країн. Кореспондент DW зміг піднятися на борт одного з військових кораблів США.
Морські маневри, що стартували в Німеччині, найбільші за останні 30 років: задіяно 18 країн, понад 8 з половиною тисяч осіб, 50 кораблів і 2 субмарини, відпрацювання дій на морі і на суші. За даними представників "Балтопс", військові навчання не спрямовані проти третіх країн. Але до російської Калінінградської області від місця проведення навчань зовсім близько. І в російському міністерстві оборони вже заявили, що стежать за маневрами. Кореспондент DW зміг піднятися на борт одного з військових кораблів США і поговорити з американським віце-адміралом, який командує навчаннями.
Під час свого першого закордонного візиту Володимир Зеленський заявив про те, що прагнутиме привести Україну до членства в ЄС і НАТО. (04.06.2019)
У військово-морських навчаннях Baltops 2019 візьмуть учать 50 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів, а також 8,6 тисячі військовослужбовців з 18 країн НАТО і партнерів Альянсу. (09.06.2019)
У Норвегії тривають найбільші навчання НАТО - Trident Juncture. Це 50000 вояків з країн Альянсу, а також держав-партнерів - Швеції та Фінляндії. Репортаж DW з маневрів. (31.10.2018)
НАТО проводить найбільші військові навчання з часів "холодної війни" - Trident Juncture-2018. У Норвегії Альянс відпрацьовує сценарій колективної оборони та готується протидіяти гібридним і кіберзагрозам. (25.10.2018)