 Baltops 2019: наймасштабніші навчання в Балтійському морі з часів СРСР (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.06.2019

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Політика й суспільство

Baltops 2019: наймасштабніші навчання в Балтійському морі з часів СРСР (відео)

Таких масштабних навчань на Балтиці НАТО не проводила з часів розвалу СРСР. У маневрах Baltops 2019 беруть участь півсотні кораблів з 18 країн. Кореспондент DW зміг піднятися на борт одного з військових кораблів США.

Litauen Exercise Baltic Operations | US-Soldaten bei Landung (Getty Images/AFP/P. Malukas)

Військові маневри Baltops у Балтійському морі

Морські маневри, що стартували в Німеччині, найбільші за останні 30 років: задіяно 18 країн, понад 8 з половиною тисяч осіб, 50 кораблів і 2 субмарини, відпрацювання дій на морі і на суші. За даними представників "Балтопс", військові навчання не спрямовані проти третіх країн. Але до російської Калінінградської області від місця проведення навчань зовсім близько. І в російському міністерстві оборони вже заявили, що стежать за маневрами. Кореспондент DW зміг піднятися на борт одного з військових кораблів США і поговорити з американським віце-адміралом, який командує навчаннями.

 

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