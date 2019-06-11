Baltops 2019: наймасштабніші навчання в Балтійському морі з часів СРСР (відео)

Морські маневри, що стартували в Німеччині, найбільші за останні 30 років: задіяно 18 країн, понад 8 з половиною тисяч осіб, 50 кораблів і 2 субмарини, відпрацювання дій на морі і на суші. За даними представників "Балтопс", військові навчання не спрямовані проти третіх країн. Але до російської Калінінградської області від місця проведення навчань зовсім близько. І в російському міністерстві оборони вже заявили, що стежать за маневрами. Кореспондент DW зміг піднятися на борт одного з військових кораблів США і поговорити з американським віце-адміралом, який командує навчаннями.