Багатоповерхівки з дерева - міська архітектура майбутнього? (відео)

Багатоповерхівки з дерева - житло майбутнього? (06.04.2021)

Нове житло в містах будують переважно з бетону. Але цементна промисловість створює величезні викиди CO2 - навіть більше, ніж уся світова авіація. Чому ж тоді не будувати багатоповерхівки з деревини? Адже це екологічно і комфортніше для життя. У Берліні, приміром, уже почали будувати будинки такого типу.