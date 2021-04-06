 Багатоповерхівки з дерева - міська архітектура майбутнього? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.04.2021

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Економіка

Багатоповерхівки з дерева - міська архітектура майбутнього? (відео)

Нове житло в містах будують переважно з бетону. Але багатоповерхівки з деревини - це екологічно і комфортніше для життя. У Берліні, приміром, уже почали будувати будинки такого типу.

Проєкт дерев'яних висоток на набережній у Гамбурзі

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