Багатоповерхівки з дерева - міська архітектура майбутнього? (відео)

Нове житло в містах будують переважно з бетону. Але багатоповерхівки з деревини - це екологічно і комфортніше для життя. У Берліні, приміром, уже почали будувати будинки такого типу.
Дерев'яні багатоповерхівки? Берлін вирішив побудувати цілий квартал з дерева. Це має стати найбільшим дерев'яним кварталом світу. Тут постане до 5 тисяч квартир. Докладніше про перспективи "зеленої" міської архітектури дивіться у сюжеті DW:
Кольорові та комфортні будинки замість обшарпаних "хрущовок" - так ревіталізували житло часів соціалізму у ФРН та інших європейських країнах. Чому ж в Україні ніяк не вдається вдихнути нове життя у проблемні "хрущовки"?
Через брак нерухомості у великих німецьких містах та модний нині попит на оригінальність нікому непотрібні споруди стають модним житлом у Німеччині.