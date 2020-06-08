Австрія виділяє на порятунок економіки ще 12 мільярдів євро

Уряд Австрії виділяє додаткові 12 мільярдів євро на порятунок економіки від наслідків пандемії COVID-19. Про це у вівторок, 16 червня, повідомив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz). Ці кошти підуть не тільки на підтримку підприємств, які зазнають збитків, а також на інвестиції у сфері захисту клімату. На останні передбачається виділення 3,7 мільярда євро, інформує агенція dpa. Обсяг першого пакета фінансової допомоги економіці становив 38 мільярдів євро.

Як повідомлялося, наприкінці травня Єврокомісія представила план з відновлення ЄС від наслідків пандемії COVID-19 обсягом 750 мільярдів євро. Це у півтора рази більше за ініціативу Німеччини та Франції, котрі запропонували спрямувати 500 мільярдів євро на відновлення ЄС.

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Разом з планом Єврокомісія представила і оновлений проєкт довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки у розмірі 1,1 трильйона євро. План відновлення не є частиною бюджету, але він прив'язаний до нього, оскільки бюджетні рамки - це єдиний варіант зібрати та розподілити 750 мільярдів євро.

Світовий банк: коронавірусна криза - найглибша з часів Другої світової

Згідно з прогнозом Світового банку, оприлюдненим 8 червня, глобальний ВВП скоротиться на 5,2 відсотка в 2020 році, що є найбільшим спадом з часів Другої світової війни. Пандемія коронавірусу і карантинні заходи, запроваджені для її стримування, стали різким і масштабним шоком для світової економіки, зануривши її в глибоку рецесію.

Згідно з прогнозом СБ, світовий ВВП скоротиться на 5,2 відсотка в 2020 році, що є максимальним падінням з часів Другої світової війни. У січневому прогнозі СБ прогнозував зростання світової економіки на 2,5 відсотка в поточному році. Таким чином, в червні прогноз був погіршений на 7,7 процентного пункту.

Гірше - лише війни і велика депресія

Падіння світової економіки на 5,2 відсотка цього року стане четвертим найгіршим глобальним спадом за останні 150 років. Глибше світова економіка падала лише під час великої депресії 1930-х років і у періоди після Першої і Другої світових воєн, коли економіки багатьох охоплених війною країн були спустошені, передає агенція AP.

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У Світовому банку зазначають, що економічна активність в розвинених країнах цього року, ймовірно, скоротиться на сім відсотків. У країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, зменшення ВВП в поточному році очікується на рівні 2,5 відсотка.

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал Допомога - так, втручання - ні! Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал Smartwings хоче "розумної" домовленості Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал TAP: кредит чи поглинання? Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian! Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал Перші збитки за 48 років Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.

Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту" Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній. Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед

