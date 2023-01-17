Авіакатастрофа у Броварах: смертельне падіння гелікоптера на Київщині

Серед 14 загиблих внаслідок трагедії була одна дитина, ще 25 осіб зазнали поранень, серед них - 11 дітей. У ДСНС повідомили, що ці люди перебувають у лікарні. Кілька поранених - у тяжкому стані в реанімації, повідомили у Нацполіції.