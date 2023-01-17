Авіакатастрофа у Броварах: смертельне падіння гелікоптера на Київщині
На Київщині зазнав катастрофи гелікоптер, на борту якого перебувало керівництво МВС України включно з Денисом Монастирським. Вертоліт упав на дитсадок у Броварах і спричинив пожежу. Щонайменше 14 людей загинули.
Гелікоптер упав на дитсадок
Авіакатастрофа у Броварах на Київщині сталася о 8.20 ранку середи, 18 січня. Вертоліт Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) упав на дитячий садок та поряд із 14-поверхововим житловим будинком на вулиці Симона Петлюри у центрі міста.
Пожежа після падіння вертольота
Через падіння вертольота виникла пожежа у дитсадку, яку вдалося швидко локалізувати, а через годину після катастрофи й повністю ліквідувати.
Серед 14 загиблих - Денис Монастирський
За оновленими станом на 15.45 середи даними ДСНС, внаслідок падіння гелікоптера загинуло 14 людей, серед яких - керівництво міністерства внутрішніх справ (МВС) України: міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, а також державний секретар МВС Юрій Лубкович.
Одна дитина загинула внаслідок авіакатастрофи
Серед 14 загиблих внаслідок трагедії була одна дитина, ще 25 осіб зазнали поранень, серед них - 11 дітей. У ДСНС повідомили, що ці люди перебувають у лікарні. Кілька поранених - у тяжкому стані в реанімації, повідомили у Нацполіції.
Усі люди на борту гелікоптера загинули
На борту гелікоптера перебувало шестеро осіб із МВС та троє членів екіпажу ДСНС. За наявною інформацією, усі вони загинули.
Жертви авіакатастрофи - діти й дорослі
Інші жертви катастрофи - діти й дорослі, що приводили дітей до садочка чи були поблизу місця падіння гвинтокрила, повідомляє "Суспільне Новини".
Масштабна рятувальна операція
До ліквідації наслідків авіакатастрофи рятувальники залучили десятки осіб та техніку. Станом на 15.45 пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії було завершено.
Вертоліт Airbus Helicopters
За даними ДСНС, катастрофи зазнав вертоліт EC-225. Це стара назва нинішньої моделі H225 компанії Airbus Helicopters (раніше Eurocopter). Так виглядає вертоліт цієї моделі на архівному фото.
Причини авіакатастрофи невідомі
Слідчі з'ясовують причини трагедії у Броварах. У прокуратурі Київської області повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом авіакатастрофи. За розслідування відповідає регіональне управління СБУ.
СБУ розглядає декілька версій трагедії
Слідчі Служби безпеки України (СБУ) розпочали досудове розслідування за фактом катастрофи. Як зазначається у повідомленні СБУ, наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких - порушення правил польоту, технічна несправність та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Володимир Зеленський висловив співчуття
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі у Броварах. "Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!" - написав Зеленський на своєму каналі у Telegram.