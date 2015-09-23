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Артемівськ
Тема
Артемівськ - колишня назва міста Бахмут в Україні.
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Докладно
Чому "першого сепаратиста" Артема не декомунізували? (відео)
Чому "першого сепаратиста" Артема не декомунізували? (відео)
Друг Сталіна, товариш Артем став взірцем для сучасних сепаратистів. Але пам’ятник Артему не зносять, а реставрують...
Політика
07.06.2019
7 червня 2019 р.
Ремонт замість декомунізації: як на Донбасі реставрують пам’ятник "першому сепаратисту" Артему (07.06.2019)
Ремонт замість декомунізації: як на Донбасі реставрують пам’ятник "першому сепаратисту" Артему (07.06.2019)
Близький друг Сталіна, товариш Артем у 1918 році заснував Донецько-Криворізьку республіку і став взірцем для сучасних сепаратистів. Тим не менше пам’ятник Артему у Святогірську пережив декомунізацію і навіть дочекався реставрації. Чому на Донбасі так люблять цю гігантську статую більшовика - у репортажі DW.
Політика
07.06.2019
7 червня 2019 р.
08:00 хв.
Коридор Горлівка-Артемівськ закривають через обстріли
Коридор Горлівка-Артемівськ закривають через обстріли
Закриття може тривати до кінця тижня, рух буде відновлено у разі припинення обстрілів.
03.02.2016
3 лютого 2016 р.
"На тебе чекають вдома": чи діє програма амністії сепаратистів? (20.01.2016)
"На тебе чекають вдома": чи діє програма амністії сепаратистів? (20.01.2016)
В рамках програми СБУ щонайменше півсотні колишніх бойовиків так званих ДНР та ЛНР звільнили від кримінальної відповідальності.
Політика
20.01.2016
20 січня 2016 р.
02:11 хв.
Непопулярна амністія: як сепаратисти здаються СБУ - DW Новини (20.01.2016)
Непопулярна амністія: як сепаратисти здаються СБУ - DW Новини (20.01.2016)
Санкційна війна: Київ відповів на російські економічні обмеження. На Світовому економічному форумі у Давосі домінує тема біженців.
Політика
20.01.2016
20 січня 2016 р.
10:03 хв.
Міська рада Артемівська хоче повернути місту назву Бахмут
Міська рада Артемівська хоче повернути місту назву Бахмут
З відповідним проханням міська рада звернулася до Верховної Ради, яка і має ухвалити остаточне рішення.
23.09.2015
23 вересня 2015 р.
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