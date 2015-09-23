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Артемівськ

Тема

Артемівськ - колишня назва міста Бахмут в Україні.

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Докладно

Kunstprojekt Aljoscha

Чому "першого сепаратиста" Артема не декомунізували? (відео)

Чому "першого сепаратиста" Артема не декомунізували? (відео)

Друг Сталіна, товариш Артем став взірцем для сучасних сепаратистів. Але пам’ятник Артему не зносять, а реставрують...
Політика7 червня 2019 р.
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Ремонт замість декомунізації: як на Донбасі реставрують пам’ятник "першому сепаратисту" Артему (07.06.2019)

Ремонт замість декомунізації: як на Донбасі реставрують пам’ятник "першому сепаратисту" Артему (07.06.2019)

Близький друг Сталіна, товариш Артем у 1918 році заснував Донецько-Криворізьку республіку і став взірцем для сучасних сепаратистів. Тим не менше пам’ятник Артему у Святогірську пережив декомунізацію і навіть дочекався реставрації. Чому на Донбасі так люблять цю гігантську статую більшовика - у репортажі DW.
Політика7 червня 2019 р.08:00 хв.
Артемівськ

Коридор Горлівка-Артемівськ закривають через обстріли

Коридор Горлівка-Артемівськ закривають через обстріли

Закриття може тривати до кінця тижня, рух буде відновлено у разі припинення обстрілів.
3 лютого 2016 р.
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"На тебе чекають вдома": чи діє програма амністії сепаратистів? (20.01.2016)

"На тебе чекають вдома": чи діє програма амністії сепаратистів? (20.01.2016)

В рамках програми СБУ щонайменше півсотні колишніх бойовиків так званих ДНР та ЛНР звільнили від кримінальної відповідальності.
Політика20 січня 2016 р.02:11 хв.
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Непопулярна амністія: як сепаратисти здаються СБУ - DW Новини (20.01.2016)

Непопулярна амністія: як сепаратисти здаються СБУ - DW Новини (20.01.2016)

Санкційна війна: Київ відповів на російські економічні обмеження. На Світовому економічному форумі у Давосі домінує тема біженців.
Політика20 січня 2016 р.10:03 хв.
Артемівськ

Міська рада Артемівська хоче повернути місту назву Бахмут

Міська рада Артемівська хоче повернути місту назву Бахмут

З відповідним проханням міська рада звернулася до Верховної Ради, яка і має ухвалити остаточне рішення.
23 вересня 2015 р.
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